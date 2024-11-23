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Зрительный контакт помогает наладить связь с собакой

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1:27
Зоосфера

Почему зрительный контакт с собакой так важен: научное объяснение

Учёные из Китая провели уникальное исследование, подтвердившее, что зрительный контакт между собакой и её владельцем играет ключевую роль в их взаимодействии. Используя электроэнцефалографию (ЭЭГ), они изучили мозговую активность биглей и их хозяев. Результаты показали, что во время зрительного контакта сигналы мозга у людей и собак синхронизируются, особенно в зонах, связанных с вниманием. Чем крепче связь между питомцем и владельцем, тем выше эта нейронная согласованность.

Роль генетики в связи человека и собаки

Исследование затронуло ген Shank3, который отвечает за формирование нейронных связей. Собаки с его мутацией демонстрировали менее выраженную синхронизацию. Однако временное введение лизергиновой кислоты улучшало внимание и восстанавливало нейронное взаимодействие между собакой и человеком.

Почему это важно?

Результаты подчёркивают важность зрительного контакта как способа коммуникации между видами. Этот процесс задействует сложные биологические механизмы и способствует взаимопониманию. Такое открытие может помочь в разработке новых методов взаимодействия с животными, например, для их тренировки или работы с людьми с особыми потребностями.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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