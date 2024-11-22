Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями

Существует миф, что у кошек девять жизней, но реальность такова, что продолжительность жизни сильно зависит от породы. У каждой породы есть свои особенности здоровья, которые могут существенно сократить срок жизни питомца.
1. Шотландская вислоухая
Эти кошки выделяются своими необычными загнутыми ушами, которые являются результатом генетической мутации.
Особенности здоровья:
2. Сфинкс
Сфинксы выделяются отсутствием шерсти, что отпугивает некоторых людей, но за этим скрываются дружелюбные и общительные животные.
Особенности здоровья:
3. Манчкин
Короткие лапы манчкинов — результат генетической мутации, которая, увы, вредит позвоночнику.
Особенности здоровья:
Независимо от породы, своевременные осмотры у ветеринара, правильный уход и внимание к особенностям здоровья вашего питомца помогут продлить ему жизнь.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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