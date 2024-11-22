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Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями

1:48
Зоосфера

Существует миф, что у кошек девять жизней, но реальность такова, что продолжительность жизни сильно зависит от породы. У каждой породы есть свои особенности здоровья, которые могут существенно сократить срок жизни питомца.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Три породы, которые в среднем живут до шести лет

1. Шотландская вислоухая

Эти кошки выделяются своими необычными загнутыми ушами, которые являются результатом генетической мутации.

Особенности здоровья:

  • Часто страдают остеохондродисплазией — заболеванием суставов, которое может привести к ограничению подвижности.
  • Регулярные визиты к ветеринару необходимы для поддержания качества жизни.

2. Сфинкс

Сфинксы выделяются отсутствием шерсти, что отпугивает некоторых людей, но за этим скрываются дружелюбные и общительные животные.

Особенности здоровья:

  • У сфинксов часто встречаются проблемы с сердцем, причём заболевания могут развиваться бессимптомно.
  • Требуется регулярное УЗИ сердца и уход за кожей, а также поддержание комфортной температуры в помещении.

3. Манчкин

Короткие лапы манчкинов — результат генетической мутации, которая, увы, вредит позвоночнику.

Особенности здоровья:

  • Часто развиваются проблемы с позвоночником, такие как лордоз или кифоз.
  • Эти нарушения могут негативно сказаться на работе внутренних органов.
  • Рекомендуется ограничить активные игры и прыжки с высоты, чтобы избежать травм.

Как продлить жизнь любимца

Независимо от породы, своевременные осмотры у ветеринара, правильный уход и внимание к особенностям здоровья вашего питомца помогут продлить ему жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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