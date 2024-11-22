Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует миф, что у кошек девять жизней, но реальность такова, что продолжительность жизни сильно зависит от породы. У каждой породы есть свои особенности здоровья, которые могут существенно сократить срок жизни питомца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Три породы, которые в среднем живут до шести лет

1. Шотландская вислоухая

Эти кошки выделяются своими необычными загнутыми ушами, которые являются результатом генетической мутации.

Особенности здоровья:

Часто страдают остеохондродисплазией — заболеванием суставов, которое может привести к ограничению подвижности.

Регулярные визиты к ветеринару необходимы для поддержания качества жизни.

2. Сфинкс

Сфинксы выделяются отсутствием шерсти, что отпугивает некоторых людей, но за этим скрываются дружелюбные и общительные животные.

Особенности здоровья:

У сфинксов часто встречаются проблемы с сердцем, причём заболевания могут развиваться бессимптомно.

Требуется регулярное УЗИ сердца и уход за кожей, а также поддержание комфортной температуры в помещении.

3. Манчкин

Короткие лапы манчкинов — результат генетической мутации, которая, увы, вредит позвоночнику.

Особенности здоровья:

Часто развиваются проблемы с позвоночником, такие как лордоз или кифоз.

Эти нарушения могут негативно сказаться на работе внутренних органов.

Рекомендуется ограничить активные игры и прыжки с высоты, чтобы избежать травм.

Как продлить жизнь любимца

Независимо от породы, своевременные осмотры у ветеринара, правильный уход и внимание к особенностям здоровья вашего питомца помогут продлить ему жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

