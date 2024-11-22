Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеи приготовления вегетарианской пасты, которые вам обязательно понравятся
Как Россия и Китай изменили маршруты мировых авиаперевозок
Гладкая кожа без вреда. Выбираем безопасные методы удаления волос
Как сделать комнатные растения пышными и красивыми: три лучшие подкормки
Россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром
Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем
Стало известно, на сколько за неделю снизились международные резервы России
Как не набрать лишний вес зимой: советы диетолога на каждый день

Как организовать комнату для собаки? Вам помогут эти советы

1:25
Зоосфера

Как обустроить место для собаки в доме

Если вы хотите обустроить целую комнату для своей собаки, важно позаботиться о безопасности животного. Если вы хотите выделить часть комнаты, используйте специальные ворота для собак.

Как организовать комнату для собаки? Вам помогут эти советы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Вы можете выделить место для своего питомца практически в любой комнате — гостиной, гостевой спальне. Чтобы вашей собаке было комфортно и безопасно передвигаться, избегайте скользких напольных покрытий. Выбирайте менее скользкие материалы или используйте коврики.

Подумайте о ковриках для игр с домашними животными. Это предотвратит скольжение собаки и снизит риск получения травм. Например, можно использовать детские коврики, коврики для йоги или просто тканевые.

Если ваш питомец маленький или пожилой, установите лестницу. Это необходимо для того, чтобы попасть в необходимые места в доме: на диван, кресло, спальное место.

Вы можете приобрести специальные интеллектуальные игры для собак и интересные игрушки. Это поможет сохранить как физическое, так и психическое здоровье вашего питомца. Головоломки помогают поддерживать когнитивные функции вашего питомца.

Вы также можете выбрать игрушки, которые будут задействовать обоняние вашего питомца. Это чрезвычайно полезно для хорошего настроения вашей собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Военные новости
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советского РСД-10 Пионер Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Что прячется за границей Солнечной системы
Что прячется за границей Солнечной системы
Последние материалы
Как Россия и Китай изменили маршруты мировых авиаперевозок
Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советского РСД-10 Пионер
Гладкая кожа без вреда. Выбираем безопасные методы удаления волос
Как сделать комнатные растения пышными и красивыми: три лучшие подкормки
Россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром
Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем
Стало известно, на сколько за неделю снизились международные резервы России
Как не набрать лишний вес зимой: советы диетолога на каждый день
Эксперт назвал способ бюджетно обновить ванную без ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.