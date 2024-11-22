Как организовать комнату для собаки? Вам помогут эти советы

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как обустроить место для собаки в доме

Если вы хотите обустроить целую комнату для своей собаки, важно позаботиться о безопасности животного. Если вы хотите выделить часть комнаты, используйте специальные ворота для собак.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Вы можете выделить место для своего питомца практически в любой комнате — гостиной, гостевой спальне. Чтобы вашей собаке было комфортно и безопасно передвигаться, избегайте скользких напольных покрытий. Выбирайте менее скользкие материалы или используйте коврики.

Подумайте о ковриках для игр с домашними животными. Это предотвратит скольжение собаки и снизит риск получения травм. Например, можно использовать детские коврики, коврики для йоги или просто тканевые.

Если ваш питомец маленький или пожилой, установите лестницу. Это необходимо для того, чтобы попасть в необходимые места в доме: на диван, кресло, спальное место.

Вы можете приобрести специальные интеллектуальные игры для собак и интересные игрушки. Это поможет сохранить как физическое, так и психическое здоровье вашего питомца. Головоломки помогают поддерживать когнитивные функции вашего питомца.

Вы также можете выбрать игрушки, которые будут задействовать обоняние вашего питомца. Это чрезвычайно полезно для хорошего настроения вашей собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



