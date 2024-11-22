Как подготовить кошку к выставке? Следуйте этим правилам, и ваш питомец будет самым красивым

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В чем смысл выставки кошек

Выставки кошек проводятся для оценки работы заводчиков независимыми экспертами.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, PDM

На выставке кошек животных сравнивают со стандартом — идеалом породы. Питомцы также сравниваются друг с другом и получают различные рейтинги и титулы. Специалисты отбирают лучших животных, которые наиболее близки к современному типу в каждой породе.

Как подготовить кошку к выставке

Перед выставкой нужно вымыть и вычесать кошку. Питомец нуждается в стрижке когтей и тщательном расчесывании шерсти.

Наносите специальную очищающую пасту или гель для кошек на участки тела, подверженные загрязнениям. Купайте питомца с помощью качественного, проверенного шампуня и кондиционера, разработанного специально для пушистых питомцев.

Также важно соблюдать гигиену ушей и глаз. Для выставки на теле кошки не должно быть блох или признаков воспалительных процессов. Слезящиеся глаза тоже недопустимы.

Уточнения

Выставка (по определению «Международного бюро выставок») — это показ, какого бы ни было его наименования, путём представления средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности.



