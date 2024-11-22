Как подготовить кошку к выставке? Следуйте этим правилам, и ваш питомец будет самым красивым

Выставки кошек проводятся для оценки работы заводчиков независимыми экспертами.
На выставке кошек животных сравнивают со стандартом — идеалом породы. Питомцы также сравниваются друг с другом и получают различные рейтинги и титулы. Специалисты отбирают лучших животных, которые наиболее близки к современному типу в каждой породе.
Перед выставкой нужно вымыть и вычесать кошку. Питомец нуждается в стрижке когтей и тщательном расчесывании шерсти.
Наносите специальную очищающую пасту или гель для кошек на участки тела, подверженные загрязнениям. Купайте питомца с помощью качественного, проверенного шампуня и кондиционера, разработанного специально для пушистых питомцев.
Также важно соблюдать гигиену ушей и глаз. Для выставки на теле кошки не должно быть блох или признаков воспалительных процессов. Слезящиеся глаза тоже недопустимы.
Выставка (по определению «Международного бюро выставок») — это показ, какого бы ни было его наименования, путём представления средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.