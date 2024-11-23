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Как позы сна раскрывают характер вашего любимца

Что поза сна питомца расскажет о его чувствах к вам
2:16
Зоосфера

Каждый владелец кошки или собаки хотя бы раз задавался вопросом: почему мой питомец выбирает именно эту позу для сна? Оказывается, привычная поза сна может рассказать о характере животного, его отношении к вам и даже о скрытых эмоциях. Рассмотрим основные позы, которые любят занимать домашние питомцы, и что они означают:

Что поза сна питомца расскажет о его чувствах к вам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вытянулся во всю длину рядом с вами

Чаще всего так спят собаки. Они ложатся как можно ближе к вашим рукам, чтобы вы могли их погладить, и при этом остаются наготове, чтобы в случае опасности защитить вас. Это знак того, что питомец хочет, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

У ног или на краю кровати

Если ваш питомец выбирает это место, это не значит, что он избегает близости. Скорее всего, он нашёл для себя самый безопасный уголок, где его никто случайно не придавит во сне. Это особенно характерно для маленьких животных, которые так чувствуют себя спокойнее.

Захват кровати

Знакомая ситуация: вы просыпаетесь на краю кровати, а ваш пушистый друг занял остальное пространство? Такое поведение свойственно питомцам, которые считают себя хозяевами дома. Они выталкивают вас, заявляя о своей главной роли. Здесь стоит задуматься о воспитании.

Свернулся под вашими коленями

Если ваш питомец устраивается калачиком у ваших ног, это говорит о полном доверии. Животное считает вас сильным и надёжным, чувствуя рядом с вами абсолютную защиту.

Ложится между вами и партнёром

Если ваш питомец старается занять место между вами и вашей половинкой, это может быть сигналом ревности. Животное чувствует себя обделённым вниманием. Кроме того, такая позиция обычно самая тёплая и комфортная.

Под одеялом

Некоторые животные предпочитают спать под одеялом, как их хозяева. Это не только уют, но и способ почувствовать себя в безопасности. Питомец ищет место, где ему тепло и спокойно. А как спят ваши пушистые друзья? Наблюдайте за ними — их позы могут многое рассказать об их чувствах и отношении к вам.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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