Как обучить собаку популярным трюкам

Как превратить обучение собаки в увлекательное занятие

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец уверен, что его собака уникальна и умна. Если ваш питомец освоит не только базовые команды, но и несколько трюков, это станет поводом для гордости и укрепит связь между вами.

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Важно помнить, что обучение должно быть увлекательным и комфортным для собаки. Не переутомляйте питомца: общее время занятий не должно превышать 60 минут в день, с обязательными перерывами. Уроки заканчивайте до того, как собака устанет. Разучивайте новый трюк только после того, как предыдущий освоен полностью. Популярные трюки для собак и как их обучать:

Апорт



Для этой команды используйте мячики, палки или игрушки. Питомцу показывают предмет, дразнят его, чтобы пробудить интерес, а затем бросают рядом. Когда собака поднимет предмет, произносите "апорт" и давайте награду.

Постепенно увеличивайте расстояние броска. Когда собака приносит предмет, скажите "дай" и возьмите его, поощряя питомца угощением.

Служить



Собака должна сесть. Скажите команду и поднесите руку с лакомством к её носу, затем поднимите вверх и чуть назад. Собака поднимет передние лапы, чтобы достать угощение. Похвалите её.

Если питомец затрудняется, можно мягко помочь, слегка подняв его за лапы.

Поцелуй



Посадите собаку перед собой. Зажмите лакомство в зубах, наклонитесь к питомцу и произнесите команду. Собака встанет передними лапами вам на плечи и попробует лизнуть лицо, чтобы забрать угощение.

Кружись



Скажите команду и, держа лакомство, водите рукой по кругу над собакой. Питомец, следуя за угощением, сделает оборот вокруг себя. После успешного выполнения угостите собаку. Постепенно уменьшайте радиус круга.

Поклон



Произнесите команду и направьте руку с лакомством вниз, к передним лапам собаки, поддерживая её заднюю часть другой рукой. Передние лапы должны опуститься, а задняя часть остаться стоять. Поощряйте питомца за правильное выполнение.

Змейка



Собака идёт рядом слева. Произнесите "змейка" и, держа угощение, проведите руку между ног, чтобы собака последовала за ней. Сделайте широкий шаг и повторите движение.

Назад



Собака стоит. Скажите "назад" и начните медленно приближаться к ней. Инстинктивно питомец отступит. За каждый шаг назад сразу хвалите и давайте лакомство. Постепенно увеличивайте количество шагов.

Обучение трюкам — это не только тренировка, но и совместное времяпрепровождение, которое укрепляет доверие между вами. Выбирайте трюки, которые подходят вашему питомцу, и наслаждайтесь процессом!

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

