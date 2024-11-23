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Список продуктов, опасных для здоровья собаки

7 продуктов, которые нельзя давать собакам
1:41
Зоосфера

Организм собаки значительно отличается от человеческого, поэтому многие привычные для нас продукты могут быть опасными, а иногда и смертельными для питомцев. Чтобы защитить здоровье собаки, важно знать, какие продукты следует исключить из её рациона и держать вне досягаемости. Список опасных продуктов для собак:

7 продуктов, которые нельзя давать собакам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Шоколад


На первый взгляд безобидное лакомство может вызвать у собаки сильнейшее отравление, а в некоторых случаях — сердечный приступ со смертельным исходом.

Хлеб


Любой хлеб может спровоцировать у собаки серьёзные проблемы с желудком и кишечником.

Спиртные напитки


Некоторые владельцы, считая это забавным, предлагают собакам пиво или алкоголь. Однако такие действия приводят к тяжёлым заболеваниям печени и значительно сокращают жизнь питомца. Никогда не давайте собаке спиртные напитки или лекарства на основе алкоголя.

Заменители сахара


Сладкие заменители, особенно содержащие ксилит, вызывают серьёзные нарушения обмена веществ и могут привести к печёночной недостаточности, если употреблены в больших количествах.

Орехи


Орехи, независимо от их вида, опасны для собак. Даже арахис, часто встречающийся в печенье, может вызвать серьёзные проблемы.

Грибы


Даже съедобные грибы могут быть токсичны для собаки, вызывая отравление и поражение внутренних органов.

Брокколи


Хотя этот овощ полезен для людей, у собак он может вызвать расстройство пищеварения и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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