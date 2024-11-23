Список продуктов, опасных для здоровья собаки

Организм собаки значительно отличается от человеческого, поэтому многие привычные для нас продукты могут быть опасными, а иногда и смертельными для питомцев. Чтобы защитить здоровье собаки, важно знать, какие продукты следует исключить из её рациона и держать вне досягаемости. Список опасных продуктов для собак:
На первый взгляд безобидное лакомство может вызвать у собаки сильнейшее отравление, а в некоторых случаях — сердечный приступ со смертельным исходом.
Любой хлеб может спровоцировать у собаки серьёзные проблемы с желудком и кишечником.
Некоторые владельцы, считая это забавным, предлагают собакам пиво или алкоголь. Однако такие действия приводят к тяжёлым заболеваниям печени и значительно сокращают жизнь питомца. Никогда не давайте собаке спиртные напитки или лекарства на основе алкоголя.
Сладкие заменители, особенно содержащие ксилит, вызывают серьёзные нарушения обмена веществ и могут привести к печёночной недостаточности, если употреблены в больших количествах.
Орехи, независимо от их вида, опасны для собак. Даже арахис, часто встречающийся в печенье, может вызвать серьёзные проблемы.
Даже съедобные грибы могут быть токсичны для собаки, вызывая отравление и поражение внутренних органов.
Хотя этот овощ полезен для людей, у собак он может вызвать расстройство пищеварения и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.