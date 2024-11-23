Основные правила гигиены, если в доме ребёнок и собака

Как правильно ухаживать за собакой в семье с ребёнком

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в доме растёт ребёнок и живёт собака, это приносит много пользы. Ребёнок учится заботиться о другом существе, проявлять доброту, сострадание и ответственность. Совместные прогулки с собакой укрепляют здоровье, повышают физическую активность, а участие в дрессировке или соревнованиях развивает уверенность в себе.

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Кроме того, общение с питомцем положительно влияет на иммунитет ребёнка. Однако важно помнить о гигиене, чтобы контакт с собакой был безопасным.

Основные правила гигиены:

Проводите профилактическую дегельминтизацию собаки каждые 3-6 месяцев. Раз в год вакцинируйте питомца от бешенства, лептоспироза и других заболеваний. Регулярно обрабатывайте собаку от блох и клещей. Учите ребёнка мыть руки и лицо с мылом после контакта с животным. Не позволяйте собаке спать в кровати ребёнка или облизывать его лицо. Ограничьте доступ собаки на кухню во время приготовления и приёма пищи. Ежедневно расчёсывайте шерсть собаки и мойте лапы после прогулок. Полностью мойте питомца шампунем по мере загрязнения. Дезинфицируйте собачью подстилку, миски и амуницию. Не кормите собаку сырой речной рыбой или свининой, чтобы избежать заражения паразитами. Не допускайте контакта собаки с бродячими животными. Обрабатывайте царапины от когтей антисептиком.

Соблюдение этих правил помогает сохранить здоровье всей семьи. Любите своих питомцев, ухаживайте за ними и будьте здоровы!

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

