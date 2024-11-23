Основные правила гигиены, если в доме ребёнок и собака

Когда в доме растёт ребёнок и живёт собака, это приносит много пользы. Ребёнок учится заботиться о другом существе, проявлять доброту, сострадание и ответственность. Совместные прогулки с собакой укрепляют здоровье, повышают физическую активность, а участие в дрессировке или соревнованиях развивает уверенность в себе.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кроме того, общение с питомцем положительно влияет на иммунитет ребёнка. Однако важно помнить о гигиене, чтобы контакт с собакой был безопасным.
Основные правила гигиены:
Проводите профилактическую дегельминтизацию собаки каждые 3-6 месяцев.
Раз в год вакцинируйте питомца от бешенства, лептоспироза и других заболеваний.
Регулярно обрабатывайте собаку от блох и клещей.
Учите ребёнка мыть руки и лицо с мылом после контакта с животным.
Не позволяйте собаке спать в кровати ребёнка или облизывать его лицо.
Ограничьте доступ собаки на кухню во время приготовления и приёма пищи.
Ежедневно расчёсывайте шерсть собаки и мойте лапы после прогулок.
Полностью мойте питомца шампунем по мере загрязнения.
Дезинфицируйте собачью подстилку, миски и амуницию.
Не кормите собаку сырой речной рыбой или свининой, чтобы избежать заражения паразитами.
Не допускайте контакта собаки с бродячими животными.
Обрабатывайте царапины от когтей антисептиком.
Соблюдение этих правил помогает сохранить здоровье всей семьи. Любите своих питомцев, ухаживайте за ними и будьте здоровы!
Уточнения
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.