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Основные правила гигиены, если в доме ребёнок и собака

Как правильно ухаживать за собакой в семье с ребёнком
1:42
Зоосфера

Когда в доме растёт ребёнок и живёт собака, это приносит много пользы. Ребёнок учится заботиться о другом существе, проявлять доброту, сострадание и ответственность. Совместные прогулки с собакой укрепляют здоровье, повышают физическую активность, а участие в дрессировке или соревнованиях развивает уверенность в себе.

Как правильно ухаживать за собакой в семье с ребёнком
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кроме того, общение с питомцем положительно влияет на иммунитет ребёнка. Однако важно помнить о гигиене, чтобы контакт с собакой был безопасным.

Основные правила гигиены:

  1. Проводите профилактическую дегельминтизацию собаки каждые 3-6 месяцев.
  2. Раз в год вакцинируйте питомца от бешенства, лептоспироза и других заболеваний.
  3. Регулярно обрабатывайте собаку от блох и клещей.
  4. Учите ребёнка мыть руки и лицо с мылом после контакта с животным.
  5. Не позволяйте собаке спать в кровати ребёнка или облизывать его лицо.
  6. Ограничьте доступ собаки на кухню во время приготовления и приёма пищи.
  7. Ежедневно расчёсывайте шерсть собаки и мойте лапы после прогулок.
  8. Полностью мойте питомца шампунем по мере загрязнения.
  9. Дезинфицируйте собачью подстилку, миски и амуницию.
  10. Не кормите собаку сырой речной рыбой или свининой, чтобы избежать заражения паразитами.
  11. Не допускайте контакта собаки с бродячими животными.
  12. Обрабатывайте царапины от когтей антисептиком.

Соблюдение этих правил помогает сохранить здоровье всей семьи. Любите своих питомцев, ухаживайте за ними и будьте здоровы!

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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