Почему кошка злится, и как правильно реагировать

Тайный язык кошачьего поведения

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди обожают кошек, но далеко не все знают, как правильно реагировать, если любимый питомец вдруг начал злиться или проявлять агрессию.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

Важно понимать, что кошки никогда не сердятся просто так. Их агрессия — это всегда реакция на определённые обстоятельства, которые можно понять и устранить.

Игровая или учебная агрессия

Если кошка нападает на ноги или царапает руки, это может быть следствием неправильного воспитания. С самого раннего возраста не позволяйте котёнку использовать ваши руки или ноги как игрушку. Для игр лучше применять удочки с мышкой, бантики на верёвочке или лазерные указки.

Также можно купить специальный игровой комплекс с когтеточкой и игрушками или просто повесить резиновую игрушку на дверную ручку.

Не забывайте, что игра помогает кошке развиваться и снимать напряжение. Никогда не толкайте питомца ногой или рукой — это может привести к страху или агрессии. Если кошка слишком возбудима, попробуйте специальные успокаивающие добавки на основе трав.

Агрессия, вызванная страхом

Кошка может агрессивно реагировать, если вы её внезапно схватите во время сна или загоните в угол. Когда питомец напуган и не может убежать, он предупреждает вас: прижимает уши, шипит или даже плюётся. В таком случае оставьте кошку в покое и дайте ей время успокоиться.

Переадресованная агрессия

Иногда агрессия проявляется после стрессовых ситуаций, таких как визит к ветеринару. Причинами могут быть боль, болезнь или возрастные изменения. Например, стереотип о "злобных" сиамских кошках возник из-за того, что у короткохвостых представителей этой породы часто были проблемы с позвоночником.

В случае внезапных изменений в поведении важно проконсультироваться с ветеринаром. Также агрессию могут вызывать гормональные изменения, связанные с половым возбуждением. В этом случае может помочь стерилизация или кастрация.

"Нежная" агрессия

Иногда кошка кусается или царапается от переизбытка чувств, например, если её слишком долго гладить. Это поведение называется "нежной агрессией". Короткого поглаживания, напоминающего облизывание, будет вполне достаточно для большинства кошек.

Помните, кошки не злятся просто так. Каждое их действие имеет свою причину. Если разобраться в этих причинах и проявить терпение, можно укрепить взаимопонимание и доверие. Заботьтесь о своих питомцах и будьте внимательны к их эмоциям!

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

