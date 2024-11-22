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Чем опасна привычка собаки спать на кровати

Почему важно приучать собаку спать отдельно
1:21
Зоосфера

Мнения владельцев собак о том, стоит ли разрешать питомцу спать на кровати, расходятся. Одни не видят в этом ничего плохого, другие с детства приучают четвероногого друга спать отдельно.

Почему важно приучать собаку спать отдельно
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Помимо вопросов удобства, этот выбор связан и с гигиеной. На шерсти и лапах собаки могут быть микробы, которые несут потенциальную угрозу здоровью человека.

Почему это важно


Проблема не только в чистоте. Если собака регулярно спит на кровати, это может повлиять на её поведение. Некоторые псы, особенно кобели, начинают демонстрировать признаки доминантности.

Такие собаки хуже подчиняются, могут игнорировать команды, тянуть поводок на прогулке и даже проявлять агрессию по отношению к людям или другим животным. Это связано с тем, что питомец начинает считать себя главным в "стае".

Как избежать проблем


С самого детства приучайте собаку к отдельному спальному месту. Создайте для неё комфортный уголок, где она сможет спокойно отдыхать. Это не только укрепит её дисциплину, но и обеспечит ваш сон без беспокойства о гигиене. Кроме того, после каждой прогулки мойте лапы питомца, чтобы минимизировать риск занесения грязи и микробов в дом.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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