Собаки, которые легко уживаются с кошками

Лучшие породы собак для дружбы с кошками

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие семьи не ограничиваются одним домашним любимцем. Насладившись независимостью и грацией кошек, хочется разделить тепло дома с преданной и эмоциональной собакой.

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Однако важно учитывать, что не каждая собака уживётся с кошкой. У некоторых пород сильно развит охотничий инстинкт, из-за чего мелкие животные могут восприниматься как добыча. К счастью, есть породы, которые отличаются добрым нравом и спокойно принимают соседство кошек.

Болонка



Эти маленькие собаки станут друзьями всей семьи. Болонки не склонны к агрессии, поэтому не будут нападать или дразнить кошек. Если же между питомцами вдруг вспыхнет "бой", знайте: его, скорее всего, начала кошка.

Ньюфаундленд



Эти огромные псы, похожие на медведей, известны своим спокойствием и добротой. Даже если случайно наступить на ньюфаундленда, он не проявит агрессии. Будучи пастухами по природе, они заботятся о животных, так что кошке в их обществе ничего не угрожает.

Лабрадор



Лабрадоры — образец дружелюбия. Агрессия к членам семьи, включая кошек, для них немыслима. Единственная "опасность" может исходить от их неуклюжести: лабрадор может случайно наступить на кошку или занять её место, не заметив.

Бишон фризе



Эти компактные и миролюбивые собаки никогда не станут инициаторами конфликта с кошкой. Даже если кошка "вызовет" бишона на бой, он предпочтёт уклониться. Они идеально подходят для квартирной жизни и не требуют долгих прогулок.

Мопс



Мопсы известны своей адаптивностью. Они легко привыкают к любым условиям проживания, включая соседство с кошкой. Их спокойный и покладистый характер делает их отличными компаньонами для семьи с несколькими животными.

Сосуществование кошки и собаки возможно, если правильно подобрать породу. Главное — обеспечить обоим питомцам внимание, заботу и комфорт.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

