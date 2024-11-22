Простые жесты собаки, которые говорят о любви

Как собаки выражают свои чувства и любовь

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак даже не подозревают, сколько всего могут рассказать действия их питомцев. Если понять язык тела собаки, можно гораздо лучше понимать своего верного друга.

Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Щенячьи глазки

Кажется, что этот взгляд — всего лишь способ выпросить что-то вкусненькое, правда? Мы даже часто говорим о "грустных глазах", когда кто-то просит о чём-то важном. Но на самом деле собаки используют этот выразительный взгляд, чтобы показать, как они нас любят. Это их способ установить с нами эмоциональную связь. Кто устоит перед этим?

Делить кровать



Если ваш пёс пытается спать с вами, это не значит, что он боится оставаться один. Наоборот, таким поведением он выражает привязанность. Это способ сказать, что ему нравится проводить время с вами даже во сне.

Радость при встрече



Каждому знакома сцена, когда собака прыгает, виляет хвостом и выражает радость, как будто вас не было целую вечность. Собаки не чувствуют времени, как мы, поэтому даже короткая поездка в магазин кажется им долгой разлукой. Их реакция — это искренняя радость от вашего возвращения.

Приносят игрушки



Когда собака приносит вам игрушку, это вовсе не всегда приглашение поиграть. Иногда таким образом питомец делится с вами радостью и показывает, что хочет сделать вас счастливее. Особенно трогательно, если это их любимая игрушка — в такие моменты они дарят вам самое дорогое.

Взгляд любимца



Чувство вины, когда собака грустно смотрит на вас перед вашим уходом, знакомо многим. Но не переживайте: если вы спокойно покидаете дом, ваш питомец чувствует уверенность, что вы обязательно вернётесь. Они терпеливо будут ждать вашего возвращения, потому что любят вас.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

