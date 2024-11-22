Как кормить котёнка с рождения до полугода

Когда в доме появляется котёнок, это приносит много радости. Но тут же возникает вопрос: как правильно его кормить, чтобы обеспечить здоровый рост и развитие.
До двух месяцев котёнок питается молоком матери, однако уже с 2-3 недель он начинает интересоваться её едой. Первым прикормом могут стать творог, консервы для котят, мясной фарш с яичным желтком или размоченный сухой корм. После отлучения от матери котят нужно кормить часто:
Рацион котёнка должен быть разнообразным, а миска — всегда чистой. Убирайте недоеденную пищу и обеспечьте постоянный доступ к свежей воде. Вода должна находиться подальше от еды, так как кошки не любят пить из загрязнённой посуды. Не стоит использовать двойные миски.
Мясо лучше давать в виде фарша, начиная с двух месяцев — мелкими кусочками. Со временем молоко может перестать усваиваться у взрослого животного, вызывая расстройство желудка. Вместо молока можно предлагать кисломолочные продукты. Если вы кормите котёнка натуральной едой, не забудьте добавлять витамины и минералы, которые обеспечат его правильное развитие.
Некоторые продукты категорически запрещены. Например:
Котят можно приучить к кашам, например, из риса или гречки. Однако важно соблюдать баланс рациона.
Если вы выбрали сухой корм, натуральные продукты исключаются. Корма премиум и суперпремиум-класса уже содержат всё необходимое. Можно также добавлять влажные корма той же марки. Важно, чтобы на одну часть сухого корма приходилось четыре части воды.
Молоко не заменяет воду, а чистая вода должна быть доступна постоянно. Если котёнок мало пьёт, предлагайте влажный корм. Помните, что кошки питаются понемногу, подходя к миске до 40 раз в день — это нормально.
Кошки очень плохо переносят даже кратковременное голодание, так как оно может привести к серьёзным повреждениям печени. Регулярное и правильное питание — залог здоровья вашего питомца.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.