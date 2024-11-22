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Как кормить котёнка с рождения до полугода

Чем кормить котёнка, чтобы он рос здоровым
2:55
Зоосфера

Когда в доме появляется котёнок, это приносит много радости. Но тут же возникает вопрос: как правильно его кормить, чтобы обеспечить здоровый рост и развитие.

Чем кормить котёнка, чтобы он рос здоровым
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основные правила кормления


До двух месяцев котёнок питается молоком матери, однако уже с 2-3 недель он начинает интересоваться её едой. Первым прикормом могут стать творог, консервы для котят, мясной фарш с яичным желтком или размоченный сухой корм. После отлучения от матери котят нужно кормить часто:

  • До 4 месяцев — 6 раз в день;
  • С 4 до 6 месяцев — 4 раза в день;
  • С 6 месяцев — 3 раза в день.

Рацион котёнка должен быть разнообразным, а миска — всегда чистой. Убирайте недоеденную пищу и обеспечьте постоянный доступ к свежей воде. Вода должна находиться подальше от еды, так как кошки не любят пить из загрязнённой посуды. Не стоит использовать двойные миски.

Мясо лучше давать в виде фарша, начиная с двух месяцев — мелкими кусочками. Со временем молоко может перестать усваиваться у взрослого животного, вызывая расстройство желудка. Вместо молока можно предлагать кисломолочные продукты. Если вы кормите котёнка натуральной едой, не забудьте добавлять витамины и минералы, которые обеспечат его правильное развитие.

Чем нельзя кормить котёнка


Некоторые продукты категорически запрещены. Например:

  1. Сырая рыба. Речная может содержать паразитов, а в морской есть фермент тиаминаза, разрушающий витамины группы В, что опасно для нервной системы.
  2. Рыба с крупами. Такое сочетание, например, с овсянкой, повышает риск мочекаменной болезни.
    Варёную рыбу можно давать, но обязательно удаляйте крупные кости. Сырое мясо допустимо, но его лучше обдавать кипятком.

Котят можно приучить к кашам, например, из риса или гречки. Однако важно соблюдать баланс рациона.

Сухой корм


Если вы выбрали сухой корм, натуральные продукты исключаются. Корма премиум и суперпремиум-класса уже содержат всё необходимое. Можно также добавлять влажные корма той же марки. Важно, чтобы на одну часть сухого корма приходилось четыре части воды.

Молоко не заменяет воду, а чистая вода должна быть доступна постоянно. Если котёнок мало пьёт, предлагайте влажный корм. Помните, что кошки питаются понемногу, подходя к миске до 40 раз в день — это нормально.

Кошки очень плохо переносят даже кратковременное голодание, так как оно может привести к серьёзным повреждениям печени. Регулярное и правильное питание — залог здоровья вашего питомца.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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