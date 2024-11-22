Основы дрессировки: как научить собаку базовым командам

Правила дрессировки, которые сделают вашу собаку идеальной

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Дрессировка помогает сформировать у собаки предсказуемое и управляемое поведение. Без воспитания даже небольшой питомец может стать источником множества проблем.

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Обучение собаки — это длительный и кропотливый процесс. Зато воспитанный пёс приносит радость и не доставляет дискомфорта ни хозяину, ни окружающим.

Основы дрессировки

Некоторые команды собаку можно научить выполнять самостоятельно, например, "сидеть" или "лежать". С более сложными задачами, такими как "апорт" или "барьер", лучше обратиться к кинологу, так как в этих случаях важна правильная техника выполнения.

Простые правила для успешного обучения:

Начинайте занятия с щенком с 3-х месяцев, ограничивайте длительность уроков до 15 минут.

Дрессировать лучше перед едой — голодная собака будет более заинтересована.

Повторяйте каждую команду не больше 5 раз, а затем делайте перерыв.

Закрепляйте выученные команды ежедневно по 2-3 раза.

Со временем лакомство лучше заменять похвалой и лаской, чтобы питомец учился реагировать на одобрение хозяина.

Как обучить собаку базовым командам

Сидеть. Произнесите команду "сидеть" и поднимите руку с угощением над головой собаки. Питомец инстинктивно сядет, чтобы лучше видеть угощение. Сразу похвалите его. Если собака не садится, слегка надавите на крестец. Постепенно усложняйте задачу — увеличивайте время ожидания перед наградой или отходите на шаг. Лежать. Сначала посадите собаку. Затем, сказав "лежать", опустите руку с лакомством к полу. Если питомец не ложится, мягко надавите на холку. Когда собака начнёт выполнять команду, добавляйте жесты или отходите на расстояние. Ко мне. Собака находится на поводке, который держит помощник. Вы отходите, затем хлопаете себя по бедру и командуете: "Ко мне!". Помощник отпускает поводок. Если питомец не идёт, привлеките внимание лакомством и присядьте. Регулярно повторяйте упражнение. Рядом. Лучше тренировать команду после прогулки, когда собака уже устала. Пройдитесь с питомцем на коротком поводке, повторяя: "Рядом!". Если собака пытается вырваться, мягко скорректируйте движение и вознаградите за правильное выполнение. Место. Для начала обучите собаку командам "ко мне" и "лежать". Затем подведите её к лежаку, скомандуйте "место" и укажите на коврик. Если питомец не ложится, помогите, повторив "лежать". После успешного выполнения позовите собаку к себе и наградите. Постепенно увеличивайте дистанцию и время.

Воспитание собаки требует терпения и последовательности. Регулярные занятия помогут питомцу выучить команды и стать послушным другом.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

