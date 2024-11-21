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Прежде чем завести кота: 3 вещи, которые нужно убрать из дома

1:31
Зоосфера

Прежде чем завести кота, важно подготовить своё жилище, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для нового питомца. Помимо покупки необходимых вещей, таких как лоток, уходовые средства и корм, следует обратить внимание на предметы, которые могут представлять опасность для котёнка.

Прежде чем завести кота: 3 вещи, которые нужно убрать из дома
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Опасные предметы, которые нужно убрать

Ядовитые комнатные растения

Кошки часто грызут листья растений, и это может стать серьёзной угрозой для их здоровья. Особо опасны для питомцев:

  • Драцена
  • Спатифиллум
  • Бегония

Кроме того, проверьте, нет ли других токсичных для кошек растений в вашем доме. Уберите их из доступных мест или полностью удалите.

Электрические шнуры

Коты любят играть и грызть провода, что может привести к серьёзным травмам. Чтобы избежать несчастных случаев:

  • Спрячьте провода в специальные декоративные короба.
  • Убедитесь, что шнуры недоступны для питомца.

Нитки и иголки

Клубок ниток, оставленный на диване, может стать опасной игрушкой.
Котёнок может проглотить нитку, что вызовет серьёзные проблемы с пищеварением. Если в клубке есть иголка, это создаёт дополнительный риск. Все швейные принадлежности следует хранить в закрытых ящиках или шкафах.

Подготовив дом должным образом, вы создадите безопасное пространство для вашего нового пушистого друга, избавив его от потенциальных угроз.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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