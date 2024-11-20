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Почему коты грызут цветы и как отучить их от этого

1:38
Зоосфера

Если ваш питомец увлекся поеданием комнатных растений, это может быть сигналом о недостатках в рационе или попыткой компенсировать определенные потребности. Важно своевременно отреагировать, чтобы защитить здоровье животного и сохранить растения.

Почему коты грызут цветы и как отучить их от этого
Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

Проверьте здоровье питомца

Первым шагом следует посетить ветеринара, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем. Кроме того, стоит пересмотреть рацион животного: возможно, ему не хватает определённых витаминов или минералов.

Ядовитые растения: уберите из зоны доступа

Некоторые комнатные растения могут быть опасны для питомцев. Например, лилии, диффенбахия, филодендрон и алоэ способны вызвать отравление у животных. Уберите такие растения в недоступные для питомца места.

Как отучить питомца грызть растения

Используйте запахи, которые не нравятся питомцам:

Разложите корки лимона или апельсина в горшках или рядом. Также можно распылить слабый настой сока цитрусовых — коты обычно избегают таких ароматов.

Обеспечьте доступ к воде:

Иногда животные грызут листья, чтобы утолить жажду. Убедитесь, что у питомца всегда есть чистая вода, а миски содержатся в порядке.

Предложите альтернативу:

Специальные игрушки, жевательные кости или выращенная для питомца трава, например, овёс, станут безопасной заменой.

Эти простые рекомендации помогут сохранить здоровье вашего любимца и уберечь ваши комнатные растения от повреждений.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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