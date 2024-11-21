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Как гибриды койотов, волков и собак завоевывают городские джунгли

2:52
Зоосфера

Койволк — это не фантастическое существо, а реальный гибрид между койотом (Canis latrans), серым волком (Canis lupus) и домашней собакой (Canis familiaris). Он появился в Канаде и США в XX веке.

Как гибриды койотов, волков и собак завоевывают городские джунгли
Фото: flickr.com by dalliedee, CC BY 2.0

Изначально, когда популяции койотов распространились в Онтарио в начале 1900-х, а волков в этом регионе почти не осталось, они скрещивались с оставшимися волками. К этому моменту, по данным генетических исследований, они также начали спариваться с домашними собаками.

Койоты-оборотни, как их называют, отлично приспособились к жизни в городах и пригородах, как и их генетически близкие сородичи — волки.

Эти гибриды отличаются от обычных койотов поведенческими и физиологическими особенностями: они более смелые, имеют более развитую социальную структуру, они крупнее и сильнее, а также позже достигают половой зрелости.

Койволки не похожи на другие гибриды

Раньше мы считали, что два вида можно назвать одним, если они могут спариваться и давать жизнеспособное потомство. Но это не всегда так.

Например, лошадь и осел могут производить потомство, но оно бесплодно. Однако койоты, несмотря на свою гибридную природу, способны давать жизнеспособных потомков.

Эта загадка, почему койоты могут размножаться, несмотря на гибридный статус, связана с их недавним эволюционным развитием.

Все виды собак имеют по 76 хромосом, и разница между койотами и волками — это всего лишь последние 100 тысяч лет эволюции. Это объясняет, почему они могут скрещиваться и продолжать размножаться.

Генетика койволков

Генетический состав койволков меняется в зависимости от региона. Например, в популяциях на Востоке Северной Америки около 60-84% ДНК составляют койоты, 8-25% — волки, и около 10% — домашние собаки. Чем дальше на юг, тем меньше в геноме волков и больше в нем ДНК собак.

Везде, где популяции койотов пересекались с волками или одичавшими собаками, происходило скрещивание.

Поэтому "чистые" койоты встречаются всё реже. Гибриды же адаптировались к жизни в условиях антропогенного ландшафта, где их хищничество помогло им стать важными охотниками.

Гибридизация западных койотов

Исследования показывают, что скрещивание также происходило между западными койотами и популяциями волков.

Эксперимент 2013 года доказал, что детёныши, рождённые от скрещивания этих видов, были здоровыми и смогли достичь половой зрелости, продолжив род.

Уточнения

Койволк (англ. Coywolf) — неофициальный термин, обозначающий различные варианты гибрида койота и серого волка, геномные исследования показывают, что практически все популяции серого волка в Северной Америке имеют примеси ДНК койотов; минимальный уровень смешения отмечается на территории Аляски, тогда как максимальный — в Онтарио, Квебеке и Атлантической Канаде.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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