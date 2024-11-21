Эти рептилии старше динозавров: удивительные факты об аллигаторах

Американский аллигатор, или миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis), занимает второе место среди крупнейших рептилий Северной Америки, уступая лишь своему родственнику — американскому крокодилу.
Внешне они действительно схожи, однако есть важное отличие: у аллигаторов широкая округлая пасть, где скрыты острые зубы, в то время как у крокодилов более узкая пасть с видимыми клыками.
Чем известен американский аллигатор?
Название этих рептилий связано с их обширной средой обитания. Слово "Alligator" происходит от испанского "el lagarto" — "большая ящерица", а "mississippiensis" указывает на регион — долину реки Миссисипи. Это место, с его многочисленными болотами и медленными реками, идеально подходит для жизни аллигаторов.
Как они выглядят?
Американские аллигаторы — обладатели мускулистого тела, покрытого плотной броней чешуи. Самцы значительно крупнее: их длина может достигать 4 метров, а вес — до 227 кг. Самки, как правило, меньше — около 2,75 метров длиной и 90 кг веса.
Уникальное поведение
Несмотря на репутацию хищников, аллигаторы часто напоминают отдыхающих: они любят греться на солнце, регулируя температуру тела. Они также роют норы длиной до 20 метров, которые используются как укрытия, места для гнезд и защита от непогоды.
Интересно, что мать-аллигатор тщательно охраняет кладку из 35-40 яиц, пока детёныши не вылупятся. Это происходит спустя примерно 70 дней.
Рацион: от насекомых до свиней
Аллигаторы обладают мощной силой укуса — до 2125 PSI. Это позволяет им прокусывать черепахи и топить более крупных жертв. Молодые особи питаются насекомыми, а взрослые охотятся на птиц, рыбу, мелких млекопитающих и даже диких свиней.
Продолжение рода
К брачному периоду аллигаторы готовы в 10-12 лет. Самцы активно защищают свою территорию, издавая характерное рычание. Самки строят гнёзда из растительности, где инкубация яиц проходит благодаря естественному теплу разложения.
Где обитают?
Аллигаторы распространены в юго-восточной части США, преимущественно в болотистых местностях. Особенно много их в национальном парке Эверглейдс во Флориде, где живёт свыше 200 000 этих рептилий.
Защита вида
Сегодня численность американских аллигаторов превышает 3 миллиона благодаря программам по охране природы. Ожидается, что популяция будет расти, так как аллигаторы способны жить более 50 лет в дикой природе и ещё дольше в неволе.
Распространённые мифы о хищниках
Миссисипский аллигатор (лат Alligator mississippiensis) — один из двух известных видов аллигаторов. Обитает в Северной Америке и считается эндемичным для юго-восточной части США.
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