Эти рептилии старше динозавров: удивительные факты об аллигаторах

3:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американский аллигатор, или миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis), занимает второе место среди крупнейших рептилий Северной Америки, уступая лишь своему родственнику — американскому крокодилу.

Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, CC BY 2.0

Внешне они действительно схожи, однако есть важное отличие: у аллигаторов широкая округлая пасть, где скрыты острые зубы, в то время как у крокодилов более узкая пасть с видимыми клыками.

Чем известен американский аллигатор?

Название этих рептилий связано с их обширной средой обитания. Слово "Alligator" происходит от испанского "el lagarto" — "большая ящерица", а "mississippiensis" указывает на регион — долину реки Миссисипи. Это место, с его многочисленными болотами и медленными реками, идеально подходит для жизни аллигаторов.

Как они выглядят?

Американские аллигаторы — обладатели мускулистого тела, покрытого плотной броней чешуи. Самцы значительно крупнее: их длина может достигать 4 метров, а вес — до 227 кг. Самки, как правило, меньше — около 2,75 метров длиной и 90 кг веса.

Уникальное поведение

Несмотря на репутацию хищников, аллигаторы часто напоминают отдыхающих: они любят греться на солнце, регулируя температуру тела. Они также роют норы длиной до 20 метров, которые используются как укрытия, места для гнезд и защита от непогоды.

Интересно, что мать-аллигатор тщательно охраняет кладку из 35-40 яиц, пока детёныши не вылупятся. Это происходит спустя примерно 70 дней.

Рацион: от насекомых до свиней

Аллигаторы обладают мощной силой укуса — до 2125 PSI. Это позволяет им прокусывать черепахи и топить более крупных жертв. Молодые особи питаются насекомыми, а взрослые охотятся на птиц, рыбу, мелких млекопитающих и даже диких свиней.

Продолжение рода

К брачному периоду аллигаторы готовы в 10-12 лет. Самцы активно защищают свою территорию, издавая характерное рычание. Самки строят гнёзда из растительности, где инкубация яиц проходит благодаря естественному теплу разложения.

Где обитают?

Аллигаторы распространены в юго-восточной части США, преимущественно в болотистых местностях. Особенно много их в национальном парке Эверглейдс во Флориде, где живёт свыше 200 000 этих рептилий.

Защита вида

Сегодня численность американских аллигаторов превышает 3 миллиона благодаря программам по охране природы. Ожидается, что популяция будет расти, так как аллигаторы способны жить более 50 лет в дикой природе и ещё дольше в неволе.

Распространённые мифы о хищниках

Аллигаторы агрессивны. На самом деле они нападают крайне редко, чаще всего защищаясь. Они не умеют лазить. Эти рептилии могут карабкаться на деревья и преодолевать высокие заборы. Аллигаторы едят своих детёнышей. Каннибализм встречается крайне редко, так как самки защищают потомство.

Уточнения

Миссисипский аллигатор (лат Alligator mississippiensis) — один из двух известных видов аллигаторов. Обитает в Северной Америке и считается эндемичным для юго-восточной части США.

