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Специалист рассказал, как обезопасить нижегородцев от бродячих собак

1:11
Зоосфера

Частые случаи атак со стороны агрессивных собак в Нижегородской области, в том числе недавний инцидент в Дзержинске, где шарпей укусил ребенка, подчеркивают остроту проблемы бездомных животных.

Специалист рассказал, как обезопасить нижегородцев от бродячих собак
Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0

Владимир Гройсман, директор ветеринарного госпиталя "Зоозащита НН", отметил, что финансирование на отлов животных распределяется неравномерно, а работа некоторых округов оказывается недостаточно эффективной.

Местные жители из разных районов жалуются на присутствие беспризорных собак, которые порой внушают страх. Несмотря на то что в 2024 году было поймано 1475 бездомных животных, двух приютов вместимостью 200 мест явно недостаточно для решения данной проблемы на уровне всей области.

Приют "Сострадание НН" и Гройсман акцентируют внимание на том, что агрессивное поведение собак не является спонтанным: причины кроются в жестоком обращении с ними в прошлом. Важно понимать, что агрессия всегда имеет свои причины и никогда не возникает без оснований, подытожил специалист.

Уточнения

Нижегоро́дская о́бласть (до 22 октября 1990 года — Го́рьковская область) — субъект Российской Федерации в центре европейской части России. Входит в состав Приволжского федерального округа.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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