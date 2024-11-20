Эксперт дал совет по борьбе с подбирающими животных соседями

Соседи, сталкивающиеся с проблемой патологических накопителей животных, могут обратиться за помощью к управляющей компании (УК).
В определённых ситуациях возможно также инициирование принудительной госпитализации для получения психиатрической помощи. Об этом рассказал врач-психиатр Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов.
По словам врача, взаимодействие с соседями, страдающими заболеванием, известным как зоохординг, требует осторожности, деликатности и профессионального подхода. Это состояние может не только серьезно осложнять жизнь окружающих, но и создавать угрозу для санитарных условий в доме, а также для здоровья как самих больных, так и их питомцев, отметил Тарасов в разговоре с Lenta. Ru.
Данное расстройство может возникать на фоне депрессии, чувства одиночества, перенесенных травм, а также в контексте более серьезных психических заболеваний, таких как шизофрения, деменция или болезнь Альцгеймера.
Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).
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