Попугаи нуждаются в умственной и физической стимуляции, чтобы занять себя.
Убедитесь, что у вашего попугая есть много игрушек, головоломок и занятий, которыми он может заниматься в течение дня. Это поможет направить их внимание и энергию на эти занятия, потенциально уменьшая их потребность в шуме.
Попугаи могут быть чувствительны к окружающей среде. Подумайте о том, чтобы накрыть часть клетки тканью или одеялом, чтобы создать более темное и тихое пространство для вашего попугая. Это может помочь создать чувство безопасности и снизить их склонность к чрезмерному шуму.
Оцените расположение клетки вашего попугая. Если он размещен рядом с громкими приборами, подумайте о том, чтобы переместить его в более тихую часть вашего дома.
Попугаи — социальные животные и могут становиться крикливыми, когда жаждут внимания или общения. Увеличьте количество времени, которое вы проводите со своим попугаем, занимаясь тем, что ему нравится, например, разговаривайте с ним, обучайте его трюкам или просто поддерживайте мягкий физический контакт.
Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.