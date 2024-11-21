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Ваш попугай слишком громкий? Вот как можно это исправить

Зоосфера

Обеспечьте умственную и физическую стимуляцию

Попугаи нуждаются в умственной и физической стимуляции, чтобы занять себя.
Убедитесь, что у вашего попугая есть много игрушек, головоломок и занятий, которыми он может заниматься в течение дня. Это поможет направить их внимание и энергию на эти занятия, потенциально уменьшая их потребность в шуме.

Ваш попугай слишком громкий? Вот как можно это исправить
Фото: commons.wikimedia.org by Jam.mohd, CC BY-SA 4.0

Создайте спокойную обстановку

Попугаи могут быть чувствительны к окружающей среде. Подумайте о том, чтобы накрыть часть клетки тканью или одеялом, чтобы создать более темное и тихое пространство для вашего попугая. Это может помочь создать чувство безопасности и снизить их склонность к чрезмерному шуму.

Переместите клетку

Оцените расположение клетки вашего попугая. Если он размещен рядом с громкими приборами, подумайте о том, чтобы переместить его в более тихую часть вашего дома.

Проводите время со своим попугаем с пользой

Попугаи — социальные животные и могут становиться крикливыми, когда жаждут внимания или общения. Увеличьте количество времени, которое вы проводите со своим попугаем, занимаясь тем, что ему нравится, например, разговаривайте с ним, обучайте его трюкам или просто поддерживайте мягкий физический контакт.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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