Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каким мясом можно кормить кошку

Если у вашей кошки нет проблем со здоровьем, вы можете кормить ее мясом, таким как говядина, баранина, курица, кролик и индейка. Говядина, кролик и домашняя птица считаются особенно полезными для кошек.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, CC BY-SA 4.0

Эти виды мяса содержат относительно мало жира и с меньшей вероятностью вызывают пищевую аллергию. Полезные вещества, такие как аминокислоты, лучше сохраняются в сыром мясе. Тем не менее вареное мясо безопаснее, потому что процесс варки убивает некоторые бактерии и вирусы.

Если вы готовите мясо для кошки, не стоит добавлять в него никаких специй.

Какое мясо нельзя есть кошкам

Не кормите кошку сырым мясом из ненадежных источников. Ваш питомец может заразиться ленточными червями или другими паразитами. Наиболее опасным является употребление в пищу сырой свинины и курицы.

Кроме того, сырое мясо особенно опасно для котят и пожилых кошек, так как их иммунная система может быть слабее, чем у взрослого здорового животного.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



