Кому не стоит заводить собаку? Будьте предусмотрительны

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кому не подходит собака в качестве домашнего питомца

Важно хорошо подумать, прежде чем заводить какое-либо домашнее животное. Особенно это правило относится к собакам. Ведь эти животные подходят далеко не всем. Дело в том, что собаки очень активные и социальные животные. Кроме того, они требуют частого и комплексного ухода и внимания.



Не заводите домашнее животное, если у вас маленькая квартира. Крупным породам собак некомфортно жить в маленьком пространстве. Новичкам не стоит заводить такие породы собак, как акита, китайский шарпей, аляскинский маламут или ротвейлер.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, CC0

Далматинцы, веймаранеры, австралийские пастушьи собаки, немецкие овчарки, сенбернары и сибирские хаски также не подходят для компактного жилья. Им нужно много места в квартире. Если у вас не так много места, заведите собаку мелкой породы.

Кроме того, человеку, который каждый день работает по многу часов и не может проводить много качественного времени с собакой, не стоит заводить собаку. Важно проводить много времени с собаками. Ходите пешком не менее двух раз в день. Прогулки должны длиться не менее часа.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



