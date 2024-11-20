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Почему пумы в Лос-Анджелесе выбирают ночной образ жизни

2:14
Зоосфера

В Большом Лос-Анджелесе пумы (Puma concolor), также известные как горные львы, стали активнее ночью, чтобы избегать встречи с людьми. В условиях урбанизации животным всё труднее уживаться с человеком.

Почему пумы в Лос-Анджелесе выбирают ночной образ жизни
Фото: archive.org by NaturesFan1226, CC BY 3.0

Это изменение связано с тем, что люди активно используют природные территории для прогулок, бега и велоспорта.

Традиционно пумы ведут себя наиболее активно на рассвете и в сумерках.

Однако исследование, показало, что в районах с интенсивной человеческой активностью хищники сместили свои поведенческие пики на ночное время.

Это помогает им избегать встречи с людьми и снижает уровень стресса.

Как пояснила Элли Болас ведущий автор исследования, докторант Калифорнийского университета в Дэвисе, гибкость поведения пум позволяет им сосуществовать с человеком.

Болас и её команда изучали повадки 22 пум с помощью GPS-ошейников с 2011 по 2018 годы. Их поведение сравнивалось с данными об активности людей, собранными через платформу Strava.

Анализ подтвердил: в местах с высоким уровнем рекреационной нагрузки пумы меняют время своей активности, предпочитая ночные часы.

Такие изменения подтверждают глобальную тенденцию: млекопитающие всё чаще становятся ночными из-за антропогенного воздействия.

Ранее учёные установили, что даже звук человеческого голоса заставляет пум снижать активность, воспринимая его как угрозу.

Сегодня жизнь этих хищников осложняют множество факторов: пересечённые магистрали, пожары, родентициды, низкая генетическая вариативность и разделение природной среды.

Рекреационная деятельность людей добавляет стресса, влияя на энергию, необходимую для выживания.

Тем не менее исследование вселяет оптимизм. Пумы демонстрируют способность адаптироваться, а это открывает возможность гармоничного сосуществования.

Как отметила Болас, именно их гибкость делает такое сосуществование реальным.

Уточнения

Пу́ма (лат  Puma concolor) — хищник рода Пумы семейства кошачьих. Обитает в Северной и Южной Америке. Самый крупный представитель малых кошек. В 1553 году даётся одно из первых её описаний в книге «Хроника Перу» Сьеса де Леона. Слово «пума» происходит из языка кечуа, слово «кугуар» — из языка гуарани (порт. çuçuarana). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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