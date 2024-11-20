Как правильно обработать рану кошки после укуса животного

Если ваша кошка стала жертвой укуса другого животного, важно своевременно обработать рану, чтобы предотвратить осложнения, и обеспечить правильный уход.
Если кошка была в драке, тщательно осмотрите её шерсть на предмет возможных укусов. Наиболее часто укусы встречаются на шее, задней части туловища и лапах, где могут быть видны проколы кожи, особенно если заметны следы крови.
Если рана глубокая и требует швов, немедленно обратитесь к ветеринару. Если укус мелкий, его можно обработать самостоятельно, соблюдая несколько простых шагов.
Если кожа на ране сильно смещается, это может указывать на необходимость наложения швов, и тогда лучше не откладывать визит к специалисту.
Если рана не кровоточит сильно, не стоит её забинтовывать, дайте ей подсохнуть. Однако при сильном кровотечении следует использовать стерильную ткань или повязку, сильно прижимая её к ране, чтобы остановить кровь. При более глубоких ранах, которые требуют наложения швов, немедленно обратитесь к ветеринару.
Если укусившее животное погибло, возьмите его к ветеринару для проверки на бешенство, не прикасаясь к нему без защитных перчаток.
Если ваша кошка не привита от бешенства, не откладывайте визит к врачу.
Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Передаётся со слюной при укусе больным животным.
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