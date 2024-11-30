Три породы собак для домоседов: минимум выгула, максимум комфорта

Не все собаки требуют много прогулок и активного образа жизни. Если вы домосед и не любите часто выходить из дома, вам подойдут породы, которые предпочитают тихий, спокойный ритм жизни. Эксперты выделили три породы, которые комфортно чувствуют себя без длительных прогулок.
Бассет-хаунд
Эти собаки своим внешним видом как будто созданы для уединённых вечеров у камина. Бассет-хаунды не склонны к активным занятиям и предпочитают подольше полежать дома, не создавая суеты. Выгуливать их нужно всего 1–2 раза в день по 30 минут.
Шарпей
Шарпеи ценят уют и домашний комфорт гораздо больше, чем дальние прогулки. Для счастья этой породы достаточно 2–3 коротких выгула по 30 минут в день. Эти собаки не любят ни мороз, ни жару, поэтому долгие прогулки им противопоказаны.
Французский бульдог
Самый популярный выбор среди домоседов. Французские бульдоги не нуждаются в интенсивных физических нагрузках и с удовольствием проводят время рядом с хозяином. Им хватает 20–30 минут выгула в день. Впрочем, если погода не радует, этот пёс может с лёгкостью провести весь день дома.
Эти породы собак идеально подойдут для людей, предпочитающих спокойный образ жизни, ведь они чувствуют себя прекрасно даже с минимальным количеством выгула.
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