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Три породы собак для домоседов: минимум выгула, максимум комфорта

1:29
Зоосфера » Собаки

Не все собаки требуют много прогулок и активного образа жизни. Если вы домосед и не любите часто выходить из дома, вам подойдут породы, которые предпочитают тихий, спокойный ритм жизни. Эксперты выделили три породы, которые комфортно чувствуют себя без длительных прогулок.

Три породы собак для домоседов: минимум выгула, максимум комфорта
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Бассет-хаунд

Эти собаки своим внешним видом как будто созданы для уединённых вечеров у камина. Бассет-хаунды не склонны к активным занятиям и предпочитают подольше полежать дома, не создавая суеты. Выгуливать их нужно всего 1–2 раза в день по 30 минут.

Шарпей

Шарпеи ценят уют и домашний комфорт гораздо больше, чем дальние прогулки. Для счастья этой породы достаточно 2–3 коротких выгула по 30 минут в день. Эти собаки не любят ни мороз, ни жару, поэтому долгие прогулки им противопоказаны.

Французский бульдог

Самый популярный выбор среди домоседов. Французские бульдоги не нуждаются в интенсивных физических нагрузках и с удовольствием проводят время рядом с хозяином. Им хватает 20–30 минут выгула в день. Впрочем, если погода не радует, этот пёс может с лёгкостью провести весь день дома.

Эти породы собак идеально подойдут для людей, предпочитающих спокойный образ жизни, ведь они чувствуют себя прекрасно даже с минимальным количеством выгула.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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