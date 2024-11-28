Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поклонники недовольны памятником на могиле Вячеслава Зайцева: он такого не заслужил
Как перхоть и зуд могут быть связаны с неправильным мытьем головы
Секреты натурального облепихового масла, которые никому не расскажут
Почему нельзя оставлять ложку в еде
Ваш гид по типам кожи: от сухой до комбинированной
Ваши ошибки в общении с кошкой и как их исправить
Как избавиться от высокого давления, не меняя образ жизни кардинально
9 причин плохого роста фикуса
Свежее лицо и тело без отёков гарантированы после этой мини-тренировки

Популярные ошибки при обучении собак: что стоит знать каждому владельцу

1:45
Зоосфера » Собаки

Обучение собаки новым командам — это не только полезное занятие, но и возможность укрепить связь с питомцем. Однако важно избегать популярных ошибок, которые могут замедлить процесс. Рассмотрим три наиболее распространённые ошибки и способы их избежать.

Популярные ошибки при обучении собак: что стоит знать каждому владельцу
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Частое повторение команд

Повторение одной и той же команды снова и снова не помогает собаке быстрее её запомнить. Наоборот, это может сбивать с толку питомца.
Лучше озвучить команду один раз чётко и дать собаке время её усвоить. Если питомец выполнил задание, вместо повторений используйте похвалу и поощрение. Это поможет ему быстрее понять, что именно от него требуется.

Собственный пример

Собака не воспринимает действия хозяина как пример. Если вы сами садитесь или ложитесь, чтобы продемонстрировать команду, питомец этого не поймёт.
Лучше использовать чёткие голосовые команды с подходящей интонацией. Например, произнесите «сидеть» с твёрдым и спокойным голосом — этого будет достаточно.

Быстрое обучение

Нельзя ожидать, что собака освоит все команды за один час. Обучение должно быть постепенным и адаптированным к индивидуальным особенностям питомца.
Разделите процесс на небольшие, понятные этапы, устанавливайте достижимые цели для каждого урока. Главное — терпение. У каждой собаки свой темп, и это нормально.

Следуя этим советам, вы сможете сделать процесс обучения приятным и эффективным для вашего питомца, укрепив при этом вашу дружбу.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Авто
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания Аудио 
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Последние материалы
Ваши ошибки в общении с кошкой и как их исправить
Как избавиться от высокого давления, не меняя образ жизни кардинально
9 причин плохого роста фикуса
Свежее лицо и тело без отёков гарантированы после этой мини-тренировки
Почему собака воет: 5 причин и что с этим делать
Учёные обнаружили, что дикие кабаны способны передать гепатит Е людям и другим животным
Анна Семенович пожаловалась на тяготы жизни артистов
Учёные отвергли традиционные представления о развитии мозга
Глава ЕЦБ попросила ЕС не конфликтовать с Трампом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.