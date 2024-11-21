Растения, угрожающие жизни кошек и собак

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Зоосфера

Опасные букеты: какие цветы угрожают домашним питомцам

Некоторые популярные растения, которые часто используются в букетах и декоре, могут быть смертельно опасны для домашних животных. Даже малая доза токсичных веществ из таких цветов может вызвать серьёзные симптомы, включая рвоту, судороги, нарушение сердечного ритма и даже летальный исход. Особенно это касается кошек, для которых опасной может оказаться даже пыльца.

Какие растения нельзя держать дома, если у вас есть животные

В список опасных входят:

  • Амариллис, стрелиция, нарцисс, гладиолус, гортензия, тюльпан — вызывают сильную рвоту и диарею.

  • Ландыш, азалия, рододендрон, спатифиллюм, лютик — могут привести к судорогам и сердечной недостаточности.

  • Гиацинт, георгин, хризантема, ирис, лаванда, пион — раздражают слизистую желудка и вызывают отравление.

Особенности поведения питомцев

Кошки особенно любопытны и легко достают до высоко расположенных ваз с цветами. Лилии, например, опасны тем, что их токсичность распространяется даже через пыльцу, оседающую на шерсти животного. Собаки тоже могут случайно проглотить части растений, если они окажутся в их зоне досягаемости.

Что делать, если питомец съел цветок?

Если вы заметили, что животное проявляет странное поведение или вы подозреваете, что оно съело токсичное растение, немедленно обратитесь к ветеринару. Лучше всего заранее избегать покупки опасных цветов, чтобы обезопасить своих любимцев.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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