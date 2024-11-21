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Три группы владельцев собак по результатам исследования

Что говорят ваши отношения с собакой о вас
2:09
Зоосфера

Собачники делятся на три типа: кто вы?

Венгерские учёные провели исследование среди 800 владельцев собак, чтобы понять, как люди относятся к своим питомцам и какую роль собаки играют в их жизни. Результаты оказались весьма любопытными: большинство опрошенных не только любят своих собак, но и воспринимают их как значимых спутников жизни.

Что говорят ваши отношения с собакой о вас
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Основные выводы опроса

  • Любовь к питомцам. Почти все респонденты (97,6 %) признаются, что проводят время с собаками с удовольствием, а 93,7 % говорят о "безусловной любви" к своим хвостатым друзьям.

  • Внешний облик. 88,4 % считают своих собак красивыми.

  • Практическая польза. Взгляды здесь разделились: 36,3 % отмечают, что собаки выполняют полезные функции (например, охрана или помощь), тогда как 24,3 % не считают это важным.

Три типа владельцев

На основе собранных данных исследователи выделили три основные категории собачников:

  • Дружелюбные коллеги (31,1 %). Эти владельцы видят в своих собаках надёжных помощников, например, охранников, но при этом глубоко привязаны к ним эмоционально. Обычно это хозяева таких пород, как овчарки или бордер-колли.

  • Родители (49,5 %). Самая многочисленная группа, которая заботится о питомцах, как о членах семьи, не ожидая от них выполнения каких-либо функций.

  • Компаньоны (19,4 %). Такие владельцы заводят собак для компании, но предпочитают сохранять некоторую эмоциональную дистанцию.

Учёные надеются, что их исследование станет основой для дальнейшего изучения взаимоотношений между людьми и собаками. Это поможет лучше понять, как питомцы влияют на психологическое и эмоциональное благополучие человека.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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