Полиция обнаружила в коровьем навозе 23,7 миллиона рублей

Полиция Индии обнаружила украденные деньги в оригинальном укрытии.

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Событие имело место в деревне Бадамандаруни, расположенной недалеко от города Баласор в штате Одиша. Правоохранители из Одиши и Хайдарабада (штат Телангана) прибыли на место в рамках расследования кражи, произошедшей в офисе аграрной компании. Сотрудник этой компании, Гопал Бехера, сумел открыть сейф с деньгами и вывез около 2 миллионов рупий (примерно 23,7 миллиона рублей), после чего исчез, сообщает NDTV.

Полицейским удалось выяснить, что часть похищенных средств он отправил своему зятю Рабиндре Бехере в деревню Бадамандаруни. В ходе обыска дома и прилегающей территории полицейские нашли деньги, скрытые в грязи коровьего навоза во дворе. Вся сумма была изъята. Рабиндра Бехера пока на свободе, однако другой член его семьи уже был задержан.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

