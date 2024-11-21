Зима — время, когда природа замедляется, а некоторые животные буквально "отключаются", чтобы пережить суровые условия. Однако зимняя спячка или гибернация — гораздо более сложный процесс, чем просто глубокий сон.
Гибернация — это не сон, а особое состояние организма, при котором метаболизм падает до 5 % от нормального уровня. Например, у карликовых мадагаскарских лемуров частота сердечных сокращений падает с 300 до 6 ударов в минуту, а дыхание может полностью отсутствовать до 10 минут.
"Мозговая активность во время гибернации практически незаметна, что кардинально отличает её от сна", — говорит Марина Бланко, исследователь Центра лемуров в Северной Каролине.
Основные причины гибернации:
Чтобы минимизировать метаболизм, животные охлаждают свои тела на 5-10 °C. Арктические суслики способны снижать температуру даже ниже точки замерзания. Однако они периодически просыпаются для согревания, что тратит до 80 % их накопленной энергии. Причины этих пробуждений до конца не ясны, но они, возможно, связаны с поддержанием иммунитета.
Климатические изменения угрожают животным, впадающим в спячку. Повышение температуры приводит к более частым пробуждениям, что истощает запасы энергии.
Способность к гибернации есть у множества видов:
Соня-полчок заслуживает звание чемпиона по длительности спячки. Этот грызун может проводить в состоянии бездействия до 11 месяцев, предварительно утроив свой вес.
Спя́чка - период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.