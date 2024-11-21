Что такое зимняя спячка и почему она важна для животных

Почему животные впадают в спячку зимой

Зима — время, когда природа замедляется, а некоторые животные буквально "отключаются", чтобы пережить суровые условия. Однако зимняя спячка или гибернация — гораздо более сложный процесс, чем просто глубокий сон.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), CC BY 2.0

Что такое гибернация?

Гибернация — это не сон, а особое состояние организма, при котором метаболизм падает до 5 % от нормального уровня. Например, у карликовых мадагаскарских лемуров частота сердечных сокращений падает с 300 до 6 ударов в минуту, а дыхание может полностью отсутствовать до 10 минут.

"Мозговая активность во время гибернации практически незаметна, что кардинально отличает её от сна", — говорит Марина Бланко, исследователь Центра лемуров в Северной Каролине.

Почему животные впадают в спячку?

Основные причины гибернации:

Экономия энергии. В холодное время года или при нехватке пищи организм переходит в режим минимального расхода ресурсов.

Защита от хищников. Во время гибернации животное практически не движется и не выделяет запахов, что снижает вероятность нападения.

Климатические условия. Не только холод, но и жара могут вызывать спячку, например, у австралийской ехидны.

Как животные переживают зиму?

Чтобы минимизировать метаболизм, животные охлаждают свои тела на 5-10 °C. Арктические суслики способны снижать температуру даже ниже точки замерзания. Однако они периодически просыпаются для согревания, что тратит до 80 % их накопленной энергии. Причины этих пробуждений до конца не ясны, но они, возможно, связаны с поддержанием иммунитета.

Климатические изменения угрожают животным, впадающим в спячку. Повышение температуры приводит к более частым пробуждениям, что истощает запасы энергии.

Кто впадает в спячку?

Способность к гибернации есть у множества видов:

Млекопитающие, например, медведи и суслики.

Рептилии, амфибии, насекомые.

Рыбы, как антарктическая треска.

Большинство спящих млекопитающих — мелкие, с весом около 70 граммов, так как у них высокий риск теплопотерь из-за соотношения площади поверхности к объёму.

Долгожитель среди спящих

Соня-полчок заслуживает звание чемпиона по длительности спячки. Этот грызун может проводить в состоянии бездействия до 11 месяцев, предварительно утроив свой вес.

Уточнения

Спя́чка - период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

