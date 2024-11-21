Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин предупредил о возможности России развернуть РСМД
Путин: конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
Пять шагов для безопасной зимовки дачи
Путин выступил со срочным обращением к россиянам по ситуации на Украине
Как спасти вчерашнее пюре: аппетитные картофельные котлеты
Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство
Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов
Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке
Лучшее упражнение для сильных ног и упругих ягодиц

Что такое зимняя спячка и почему она важна для животных

Почему животные впадают в спячку зимой
Зоосфера

Зима — время, когда природа замедляется, а некоторые животные буквально "отключаются", чтобы пережить суровые условия. Однако зимняя спячка или гибернация — гораздо более сложный процесс, чем просто глубокий сон.

Почему животные впадают в спячку зимой
Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), CC BY 2.0

Что такое гибернация?

Гибернация — это не сон, а особое состояние организма, при котором метаболизм падает до 5 % от нормального уровня. Например, у карликовых мадагаскарских лемуров частота сердечных сокращений падает с 300 до 6 ударов в минуту, а дыхание может полностью отсутствовать до 10 минут.

"Мозговая активность во время гибернации практически незаметна, что кардинально отличает её от сна", — говорит Марина Бланко, исследователь Центра лемуров в Северной Каролине.

Почему животные впадают в спячку?

Основные причины гибернации:

  • Экономия энергии. В холодное время года или при нехватке пищи организм переходит в режим минимального расхода ресурсов.

  • Защита от хищников. Во время гибернации животное практически не движется и не выделяет запахов, что снижает вероятность нападения.

  • Климатические условия. Не только холод, но и жара могут вызывать спячку, например, у австралийской ехидны.

Как животные переживают зиму?

Чтобы минимизировать метаболизм, животные охлаждают свои тела на 5-10 °C. Арктические суслики способны снижать температуру даже ниже точки замерзания. Однако они периодически просыпаются для согревания, что тратит до 80 % их накопленной энергии. Причины этих пробуждений до конца не ясны, но они, возможно, связаны с поддержанием иммунитета.

Климатические изменения угрожают животным, впадающим в спячку. Повышение температуры приводит к более частым пробуждениям, что истощает запасы энергии.

Кто впадает в спячку?

Способность к гибернации есть у множества видов:

  • Млекопитающие, например, медведи и суслики.
  • Рептилии, амфибии, насекомые.
  • Рыбы, как антарктическая треска.
  • Большинство спящих млекопитающих — мелкие, с весом около 70 граммов, так как у них высокий риск теплопотерь из-за соотношения площади поверхности к объёму.

Долгожитель среди спящих

Соня-полчок заслуживает звание чемпиона по длительности спячки. Этот грызун может проводить в состоянии бездействия до 11 месяцев, предварительно утроив свой вес.

Уточнения

Спя́чка - период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Эффективный метод борьбы с луковой мухой
Садоводство, цветоводство
Эффективный метод борьбы с луковой мухой Аудио 
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Эти автомобили пережили годы, не поддавшись коррозии
Авто
Эти автомобили пережили годы, не поддавшись коррозии Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Карающие лучи РС-26 Рубеж? Что шесть раз таинственно ударило по Южмашу в Днепропетровске Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Путин: конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
Пять шагов для безопасной зимовки дачи
Как спасти вчерашнее пюре: аппетитные картофельные котлеты
Путин выступил со срочным обращением к россиянам по ситуации на Украине
Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство
Почему животные впадают в спячку зимой
Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов
Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке
Лучшее упражнение для сильных ног и упругих ягодиц
Европа занимается самообманом, надеясь обойтись без газа из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.