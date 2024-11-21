Как кошки распознают слова и связывают их с изображениями

Кошки устанавливают ассоциации быстрее, чем дети

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки удивили мир: ассоциации быстрее, чем у детей

Кошки известны своим независимым нравом, но новое исследование из Университета Адзабу в Японии доказало, что их когнитивные способности куда сложнее, чем считалось ранее.

Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Эксперимент, который поразил

Ученые провели эксперимент с 31 взрослой кошкой. Животным показывали изображения в сопровождении слов, произнесённых голосами их хозяев. Результаты удивили: кошки установили связь между словами и картинками всего за пару попыток, каждая из которых длилась около 9 секунд. Это оказалось в четыре раза быстрее, чем аналогичный процесс у годовалых детей.

Как кошки понимают слова

Доктор Карло Сиракуза из Пенсильванского университета отметил, что кошки демонстрируют высокий уровень восприятия слов и их значений, особенно в контексте, связанного с голосами их владельцев.

Особенности когнитивных способностей

Хотя сравнение кошек с детьми может быть не совсем корректным из-за различий в эволюции и когнитивных особенностях, исследование открывает новые возможности в понимании кошачьего интеллекта. Оно показывает, что животные способны не только распознавать слова, но и связывать их с визуальной информацией.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



