Что влияет на продолжительность жизни собак

Если вы планируете завести собаку и хотите провести с ней как можно больше времени, важно учитывать среднюю продолжительность жизни разных пород. Недавнее исследование британских учёных помогло определить, какие собаки живут дольше всего, а какие, увы, меньше.
В среднем собаки живут около 12,5 лет, однако продолжительность жизни варьируется в зависимости от породы. На вершине списка оказались:
Эти породы славятся не только крепким здоровьем, но и умеренными размерами, что способствует их долголетию.
С другой стороны, среди крупных собак показатели заметно ниже. В конце рейтинга находятся:
У крупных пород риск ранней смерти на 20% выше, чем у мелких. Это связано с нагрузкой на организм и повышенным риском развития заболеваний.
Интересный факт: самки собак живут дольше самцов на 0,3 года. Кроме того, собаки с плоскими мордами, такие как мопсы и французские бульдоги, страдают от заболеваний на 40% чаще из-за особенностей строения черепа.
После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.