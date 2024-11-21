Что влияет на продолжительность жизни собак

Почему маленькие собаки живут дольше крупных пород

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы планируете завести собаку и хотите провести с ней как можно больше времени, важно учитывать среднюю продолжительность жизни разных пород. Недавнее исследование британских учёных помогло определить, какие собаки живут дольше всего, а какие, увы, меньше.

Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

Лидеры по долголетию

В среднем собаки живут около 12,5 лет, однако продолжительность жизни варьируется в зависимости от породы. На вершине списка оказались:

Ланкаширский хилер — 15,4 года

Тибетский спаниель — 15,2 года

Сиба-ину — 14,6 года

Континентальный той-спаниель — 14,5 года

Лейкленд-терьер — 14,2 года



Эти породы славятся не только крепким здоровьем, но и умеренными размерами, что способствует их долголетию.

Породы с коротким сроком жизни

С другой стороны, среди крупных собак показатели заметно ниже. В конце рейтинга находятся:

Кавказская овчарка — 5,4 года

Канарский дог — 7,7 года

Кане-корсо — 8,1 года

Мастиф — 9,0 года

Сенбернар — 9,3 года

У крупных пород риск ранней смерти на 20% выше, чем у мелких. Это связано с нагрузкой на организм и повышенным риском развития заболеваний.

Влияние пола и формы морды

Интересный факт: самки собак живут дольше самцов на 0,3 года. Кроме того, собаки с плоскими мордами, такие как мопсы и французские бульдоги, страдают от заболеваний на 40% чаще из-за особенностей строения черепа.