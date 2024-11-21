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Что влияет на продолжительность жизни собак

Почему маленькие собаки живут дольше крупных пород
1:52
Зоосфера

Если вы планируете завести собаку и хотите провести с ней как можно больше времени, важно учитывать среднюю продолжительность жизни разных пород. Недавнее исследование британских учёных помогло определить, какие собаки живут дольше всего, а какие, увы, меньше.

Почему маленькие собаки живут дольше крупных пород
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

Лидеры по долголетию

В среднем собаки живут около 12,5 лет, однако продолжительность жизни варьируется в зависимости от породы. На вершине списка оказались:

  • Ланкаширский хилер — 15,4 года
  • Тибетский спаниель — 15,2 года
  • Сиба-ину — 14,6 года
  • Континентальный той-спаниель — 14,5 года
  • Лейкленд-терьер — 14,2 года


Эти породы славятся не только крепким здоровьем, но и умеренными размерами, что способствует их долголетию.

Породы с коротким сроком жизни

С другой стороны, среди крупных собак показатели заметно ниже. В конце рейтинга находятся:

  • Кавказская овчарка — 5,4 года
  • Канарский дог — 7,7 года
  • Кане-корсо — 8,1 года
  • Мастиф — 9,0 года
  • Сенбернар — 9,3 года

У крупных пород риск ранней смерти на 20% выше, чем у мелких. Это связано с нагрузкой на организм и повышенным риском развития заболеваний.

Влияние пола и формы морды

Интересный факт: самки собак живут дольше самцов на 0,3 года. Кроме того, собаки с плоскими мордами, такие как мопсы и французские бульдоги, страдают от заболеваний на 40% чаще из-за особенностей строения черепа.

Автор Дмитрий Тезнев
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