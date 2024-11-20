Как защитить кошку от вещей, которые её пугают

Кошки — создания осторожные, с острым слухом, обонянием и множеством врождённых инстинктов. Даже то, что кажется нам мелочью, для пушистых питомцев может стать источником страха. Знание этих особенностей поможет хозяевам создать для своих любимцев комфортную среду и избежать лишнего стресса.
Кошачий нос в разы чувствительнее человеческого. Запахи, которые для нас приятны, могут быть для них настоящим испытанием. Особенно неприятны для кошек цитрусовые: их эфирные масла вызывают раздражение. Некоторые владельцы опрыскивают такие места, чтобы отучить кошек царапать мебель или залезать на полки. Но важно помнить, что сильные ароматы могут быть токсичны для животных.
Этот страх прославился благодаря интернету, где кошки пугаются огурцов, случайно положенных за их спинами. На самом деле овощ пугает не сам по себе, а внезапным появлением, а также внешним сходством со змеёй.
Казалось бы, как чистоплотные кошки могут бояться воды? Всё дело в эволюции. Предки домашних кошек, нубийские дикие кошки, жили в пустынных районах, где практически не было воды. Для них она всегда оставалась чуждой средой, что и объясняет укоренившийся страх.
Благодаря острому слуху кошки способны улавливать мельчайшие звуки. Однако именно эта чувствительность становится причиной страха. Неожиданный шум, громкий хлопок или звук работающего пылесоса воспринимаются как сигнал опасности.
Для кошек шарик может показаться зловещим объектом, зависшим в воздухе. А если питомец лопнет его когтями, резкий звук только усилит стресс. Кроме того, кошкам неприятно, когда резина прилипает к их шерсти, что делает воздушные шары особенно "страшными".
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.