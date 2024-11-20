Как правильно обустроить кошачий туалет? Советы и важные нюансы

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно обустроить кошачий туалет

Специалисты не рекомендуют ставить кошачий лоток рядом со стиральной машиной, так как некоторых кошек может напугать шум работающего оборудования.

Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Размещая лоток под ванной или раковиной, следите за тем, чтобы кошка была размещена в сидячем положении в отведенном для этого месте. Ничто не должно мешать животному принять удобное положение. Выбирайте тихое, просторное место вдали от комнат и других домашних животных.



Коврик для кошачьего туалета предназначен для поддержания чистоты в доме, где живет кошка. Вы можете разместить его перед кошачьим лотком, чтобы кошка не разбрасывала мусор по всему дому на своих лапах. Коврик для лотка помогает убрать наполнитель с лап вашей кошки, когда она выходит из лотка.

Как часто менять наполнитель для кошачьего туалета

Чтобы избежать неприятного запаха наполнителя для кошачьего туалета в доме, нужно тщательно следить за состоянием лотка. Частота замены зависит от типа наполнителя для кошачьего туалета, который вы используете.

Чтобы выяснить это, посмотрите на способ использования наполнителя и периодичность замены продукта. Например, древесные пеллеты требуют довольно частой замены: примерно раз в 2-3 дня.

Уточнения

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным наполнителем.

