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Почему не всегда можно доверять показаниям УЗИ беременных собак

0:35
Зоосфера

Владельцев беременных собак зачастую ждут приятные сюрпризы несмотря на показания ультразвукового исследования.

Почему не всегда можно доверять показаниям УЗИ беременных собак
Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, PDM

Так, в Красногвардейской ветклинике у трёхлетней собаки принимали первые роды. По данным предыдущих обследований в другой клинике, ожидалось четыре щенка.

Роды проходили под контролем УЗИ и когда Версаль произвела на свет четырёх, владельцев ждал сюрприз: собачка носила ещё двух малышей.

Все дети родились благополучно, мама-терьер и шесть её щенков — здоровы и счастливы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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