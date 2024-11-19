Почему не всегда можно доверять показаниям УЗИ беременных собак

Владельцев беременных собак зачастую ждут приятные сюрпризы несмотря на показания ультразвукового исследования.
Так, в Красногвардейской ветклинике у трёхлетней собаки принимали первые роды. По данным предыдущих обследований в другой клинике, ожидалось четыре щенка.
Роды проходили под контролем УЗИ и когда Версаль произвела на свет четырёх, владельцев ждал сюрприз: собачка носила ещё двух малышей.
Все дети родились благополучно, мама-терьер и шесть её щенков — здоровы и счастливы.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.