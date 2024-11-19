Почему не всегда можно доверять показаниям УЗИ беременных собак

0:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцев беременных собак зачастую ждут приятные сюрпризы несмотря на показания ультразвукового исследования.

Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, PDM

Так, в Красногвардейской ветклинике у трёхлетней собаки принимали первые роды. По данным предыдущих обследований в другой клинике, ожидалось четыре щенка.

Роды проходили под контролем УЗИ и когда Версаль произвела на свет четырёх, владельцев ждал сюрприз: собачка носила ещё двух малышей.

Все дети родились благополучно, мама-терьер и шесть её щенков — здоровы и счастливы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



