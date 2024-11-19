Владельцев домашних животных начнут штрафовать за неправильное содержание питомцев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных.

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С инициативой наказывать владельцев-нарушителей выступила Московская областная дума. Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить ответственность владельцев за несоблюдение требований к содержанию питомцев.

В первом чтении документ приняли в сентябре этого года. Ко второму чтению к проекту подготовили поправки, которые увеличивают суммы штрафов по сравнению с изначальным вариантом.

Нарушителей-граждан теперь предлагается штрафовать на сумму до 3 тысяч рублей, должностных лиц — до 15 тысяч, организации — до 30 тысяч рублей. В прежней редакции максимальный размер наказания составлял 10 тысяч рублей.

Уточнения

Государственная дума Российской Федерации 2-го созыва — российский высший законодательный и представительный орган, палата Федерального собрания Российской Федерации, избранная 17 декабря 1995 года.



