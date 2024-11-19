Собака на спорте — радость в семье. Активности с питомцем укрепляют здоровье

Спорт с собакой — источник радости в семье. Что дают активные занятия с питомцем и какие обязанности накладывают?
Преимущества собачьего спорта:
— Развитие интеллектуальных способностей питомца
— Отличная физическая форма (и у собаки и у хозяина, если он не смотрит на занятия питомца со стороны, а принимает активное участие)
— Прекрасный способ наладить контакт и укрепить связь с питомцем
Возможные недостатки и нюансы:
— Существует риск травм: вывихов, растяжений и т. д. Как и в любом виде человеческого спорта, здесь важны разминка, заминка и техника.
— Растёт коэффициент поддерживающей энергии, и рацион собаки становится более сложным.
— Иногда бывает непонятно, кто кого тренирует.
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