Собака на спорте — радость в семье. Активности с питомцем укрепляют здоровье

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спорт с собакой — источник радости в семье. Что дают активные занятия с питомцем и какие обязанности накладывают?

Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

Преимущества собачьего спорта:

— Развитие интеллектуальных способностей питомца

— Отличная физическая форма (и у собаки и у хозяина, если он не смотрит на занятия питомца со стороны, а принимает активное участие)

— Прекрасный способ наладить контакт и укрепить связь с питомцем

Возможные недостатки и нюансы:

— Существует риск травм: вывихов, растяжений и т. д. Как и в любом виде человеческого спорта, здесь важны разминка, заминка и техника.

— Растёт коэффициент поддерживающей энергии, и рацион собаки становится более сложным.

— Иногда бывает непонятно, кто кого тренирует.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



