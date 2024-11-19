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Собака на спорте — радость в семье. Активности с питомцем укрепляют здоровье

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Зоосфера

Спорт с собакой — источник радости в семье. Что дают активные занятия с питомцем и какие обязанности накладывают?

Собака на спорте — радость в семье. Активности с питомцем укрепляют здоровье
Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

Преимущества собачьего спорта:

— Развитие интеллектуальных способностей питомца

— Отличная физическая форма (и у собаки и у хозяина, если он не смотрит на занятия питомца со стороны, а принимает активное участие)

— Прекрасный способ наладить контакт и укрепить связь с питомцем

Возможные недостатки и нюансы:

— Существует риск травм: вывихов, растяжений и т. д. Как и в любом виде человеческого спорта, здесь важны разминка, заминка и техника.

— Растёт коэффициент поддерживающей энергии, и рацион собаки становится более сложным.

— Иногда бывает непонятно, кто кого тренирует.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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