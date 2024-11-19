Почему стерилизация так важна для вашего питомца и для вас самих?

Аргументы за то, что стерилизация кошек - это проявление заботы о здоровье и благополучии питомца. Причём эта процедура важна и для владельцев.
- Стерилизация значительно снижает риск развития рака молочных желез у кошек, а также предотвращает возникновение заболеваний матки и яичников.
- Стерилизация способствует уменьшению агрессии, снижению вероятности меток территории и уменьшению стремления убежать из дома во время течки, а значит и риска потерять любимое животное.
- Стерилизация позволяет вашей кошке жить более долгой и счастливой жизнью, снижая риск стресса и множества заболеваний.
Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.