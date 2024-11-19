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Кошка высунула язык: расслабление, стресс или сигнал о здоровье

2:07
Зоосфера

Если вы заметили, что у кошки кончик языка выглядывает из приоткрытого рта, не спешите считать это странным или тревожным. У этого явления может быть несколько причин, и большинство из них совершенно безобидны.

Кошка высунула язык: расслабление, стресс или сигнал о здоровье
Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Основные причины, почему кошка показывает язык

Отвлечение

Иногда кошка во время ухода за собой может внезапно отвлечься, например, испугавшись резкого звука. В таком случае она замирает с открытым ртом и видимым языком.

Расслабление

Когда питомец полностью расслаблен и чувствует себя комфортно, он может приоткрывать рот, не замечая этого. Такое часто происходит во время сна, когда мышцы полностью расслаблены и кошка теряет контроль над положением языка.

Стресс или беспокойство

В напряжённых ситуациях кошка может высовывать язык, а иногда даже дышать "по-собачьи". Это способ справиться со стрессом или перегревом.

Тошнота

Если кошку тошнит, она может часто облизывать нос, и в этот момент язык оказывается на виду. Это один из возможных сигналов о дискомфорте в организме.

Проблемы с полостью рта

Заболевания десен, воспаление или нарушения гигиены ротовой полости также могут быть причиной. В таких случаях рекомендуется показать питомца ветеринару для осмотра.

Что делать, если кошка часто показывает язык

Не беспокойтесь, если кошка расслаблена или отвлеклась. Это абсолютно естественное поведение.

Обратите внимание на общее состояние питомца. Если кошка выглядит здоровой, ест и ведёт себя активно, причин для волнения нет.

Следите за признаками недомогания. Если язык высунут долго, а кошка облизывает нос или проявляет беспокойство, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Кошачий язык — это не только инструмент для ухода за собой, но и индикатор их состояния. Иногда мелкие детали, такие как торчащий язычок, могут сказать больше, чем кажется на первый взгляд.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

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