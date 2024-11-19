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Названы 2 причины, почему самый толстый пёс России не может найти семью

0:59
Зоосфера

В приюте в Нижнем Новогороде уже год живет алабай Кругетс, который известен как самый толстый пес в России, пишет newsnn.ru. Собака до сих пор так и не смогла обрести любящую семью.

Названы 2 причины, почему самый толстый пёс России не может найти семью
Фото: Вконтакте / Сострадание НН

Стало известно, что за этот период времени Кругетс успешно скинул половину своего веса. Когда его нашли, пес весил 100 килограмм. Потом его посадили на диету и устраняли осложнения, возникшие на фоне ожирения. Сейчас собака может бегать и жить обычной жизнью. Она живет в ветеринарном госпитале.

В приюте "Сострадание НН" волонтёры считают, что четвероного не забирают по причине характера и того, что эта порода крупная. Размеры собаки не позволят содержать ее в обычной квартире. Для проживания нужен частный дом. Кроме того, Кругетс не очень хорошо ладит с другими питомцами, как с кошками, так и с собаками.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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