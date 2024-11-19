Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроты на участке: как справиться без капканов и ядов
Телеведущая Ксения Бородина улетела из России
Самые загадочные луны планет-гигантов
Сестра Ольги Бузовой неоднозначно отреагировала на роман певицы с Олегом Майами: ты знаешь моё мнение
Певица Глюкоза устроила девичник с Собчак и Бордовских после очередного скандала
Краткосрочные полисы ОСАГО: кто их оформляет и сколько они стоят
Почему в ноябре на даче стоит посадить бархатцы
Когда человек сможет понимать язык китов
Этот прибор заменит вам духовку! Все преимущества и недостатки аэрогриля

Какие звуки кошки любят, а какие их раздражают? Интересные факты

Зоосфера

Какие звуки любят кошки

Кошки всех возрастов любят успокаивающие звуки. Например, это может быть классическая музыка, звуки природы или специальная кошачья музыка, созданная специально для животных.

Какие звуки кошки любят, а какие их раздражают? Интересные факты
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Если вы ищете успокаивающую музыку для своей кошки, попробуйте включить естественные частоты и звуки. Дело в том, что звуки природы оказывают расслабляющее воздействие как на человека, так и на наших питомцев. 

Яркие примеры — шум морских волн, шум леса, птиц, листья на деревьях. Шуршание бумаги и звук деревянных духовых инструментов также могут звучать приятно для животных.

Какой звук раздражает кошек

Поскольку слух кошек чрезвычайно чувствителен, они не очень хорошо переносят громкие, резкие звуки и шум. Например, звуки бытовых приборов — пылесоса, стиральной машины, блендера. Еще одна опасность для кошек — фейерверки. Защищайте свою кошку от громких звуков, так как это может нанести вред ее физическому и психическому здоровью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Авто
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Певица Глюкоза устроила девичник с Собчак и Бордовских после очередного скандала
Краткосрочные полисы ОСАГО: кто их оформляет и сколько они стоят
ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске
Почему в ноябре на даче стоит посадить бархатцы
Когда человек сможет понимать язык китов
Этот прибор заменит вам духовку! Все преимущества и недостатки аэрогриля
Россия к 2030 году столкнётся с кадровым кризисом в сфере туризма
Домашний пилинг, который преобразит вашу кожу
Когда цитрусовые могут навредить: советы диетолога
Как турбомоторы стали выгодным выбором для современных авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.