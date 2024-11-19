Какие звуки кошки любят, а какие их раздражают? Интересные факты

Какие звуки любят кошки

Кошки всех возрастов любят успокаивающие звуки. Например, это может быть классическая музыка, звуки природы или специальная кошачья музыка, созданная специально для животных.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Если вы ищете успокаивающую музыку для своей кошки, попробуйте включить естественные частоты и звуки. Дело в том, что звуки природы оказывают расслабляющее воздействие как на человека, так и на наших питомцев.

Яркие примеры — шум морских волн, шум леса, птиц, листья на деревьях. Шуршание бумаги и звук деревянных духовых инструментов также могут звучать приятно для животных.

Какой звук раздражает кошек

Поскольку слух кошек чрезвычайно чувствителен, они не очень хорошо переносят громкие, резкие звуки и шум. Например, звуки бытовых приборов — пылесоса, стиральной машины, блендера. Еще одна опасность для кошек — фейерверки. Защищайте свою кошку от громких звуков, так как это может нанести вред ее физическому и психическому здоровью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



