Как понять, что ваша собака теряет зрение? Простой метод определения

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как определить, что ваша собака теряет зрение

С возрастом владельцы собак часто замечают помутнение глаз, кровоизлияния, покраснение глазного яблока, чрезмерное слезотечение. Из-за патологий зрения собака часто не может смотреть на свет. Это важные симптомы потери зрения или заболевания глаз у собак.

Фото: openverse.org by CarolineG2011, CC BY-SA 2.0

Вам следует отвезти собаку к ветеринарному врачу для осмотра глаз, если ваш питомец:

натыкается на стены и предметы в доме и на улице;

ведет себя неустойчиво при движении;

не можете найти брошенный шар;

отказывается от пищи и воды;

спит все чаще и чаще, чем обычно.

Как проверить зрение собаки в домашних условиях

Чтобы проверить зрение вашей собаки, создайте полосу препятствий и позовите питомца к себе. Если животное перепрыгнуло и обошло все, что вы построили, это значит, что его зрение в полном порядке. Если собака сталкивается с каким-либо из препятствий, то это повод обратиться к врачу для проверки зрения.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

