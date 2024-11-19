Как понять, что ваша собака теряет зрение? Простой метод определения

С возрастом владельцы собак часто замечают помутнение глаз, кровоизлияния, покраснение глазного яблока, чрезмерное слезотечение. Из-за патологий зрения собака часто не может смотреть на свет. Это важные симптомы потери зрения или заболевания глаз у собак.
Вам следует отвезти собаку к ветеринарному врачу для осмотра глаз, если ваш питомец:
Чтобы проверить зрение вашей собаки, создайте полосу препятствий и позовите питомца к себе. Если животное перепрыгнуло и обошло все, что вы построили, это значит, что его зрение в полном порядке. Если собака сталкивается с каким-либо из препятствий, то это повод обратиться к врачу для проверки зрения.
Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.