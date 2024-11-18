Зоопсихолог рассказал, сколько раз в день нужно играть с домашней кошкой

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопрос о том, сколько времени в день нужно уделять играм со своим питомцем, может вызвать затруднение у даже самых опытных владельцев кошек. Сколько времени в день кот должен проводить в игре? Какой уровень физической активности необходим для здоровья кошки рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, PDM

"Всё очень индивидуально. Если хотите, то я бы мог сказать, например, что кошкам, конечно же, ничуть не менее, чем собакам нужно уделять время играм с питомцами, так как часто владельцы, как сказать, это недооценивают, потому что с собаками, понятно, 2-3 раза в день гуляем, бегаем с ними, дрессировка нужна, а кошки как будто бы такие типа сами по себе, им ничего не надо, это — ошибка. Более того, у нас в целом физическая активность животных — это очень насущный вопрос", — отметил специалист.

Он добавил, что многие недооценивают значение игры, игрушек и так далее. Поэтому всё зависит от того, какой питомец. Есть активные кошки, активные породы, а есть более флегматичные животные, им нужно полежать, подумать. У них игра должна быть в пассивном виде, в виде игрушек-головоломок.

Он отметил, что питомцам необходим максимальный уровень активности для поддержания здоровья.

"Нет того уровня физической активности, который был бы плох для животного, во вред. Лучше выигрывать, использовать дразнилки-игрушки, съедобные игрушки, да пусть хоть лазерная указка", — уточнил он.

Уточнения

Зоопсихология — наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

