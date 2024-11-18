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Как кенгуру ухаживают за сумками для своих малышей

2:08
Зоосфера

Сумчатые животные, включая опоссумов, коал и бандикутов, известны своей уникальной анатомической особенностью — сумками для выкармливания детёнышей. Однако именно кенгуру стали символом такого материнства.

Как кенгуру ухаживают за сумками для своих малышей
Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, CC BY-SA 4.0

Эти удивительные животные, обитающие в Австралии и Новой Гвинее, настолько прочно ассоциируются с этим континентом, что изображены даже на гербе страны.

Что делает сумки кенгуру особенными?

Только самки кенгуру обладают сумкой, предназначенной для вынашивания, кормления и защиты потомства.

Эта анатомическая структура поддерживает постоянную температуру около 40,5°C и оборудована четырьмя сосками с двумя молочными протоками на каждом. Сумка может одновременно вмещать двух детёнышей разного возраста.

Самка рождает чрезвычайно маленького, безволосого детёныша, который самостоятельно ползёт к сумке матери после 33 дней внутриутробного развития. Оказавшись внутри, детёныш крепится к одному из сосков и остаётся там до пяти месяцев.

По мере взросления детёнышей состав молока матери меняется, что позволяет оптимально поддерживать их развитие. Самка может одновременно кормить старшего детёныша, вынашивать младшего и даже держать "в запасе" оплодотворённые яйцеклетки в состоянии покоя.

Уход за сумкой

В сумке кенгуру детёныши не только питаются, но и справляют свои естественные потребности. Самке приходится периодически чистить сумку, чтобы поддерживать её в порядке.

Чаще всего это происходит перед рождением нового детёныша или в моменты, когда малыш уже достаточно окреп, чтобы покидать сумку.

Репродуктивные особенности

Кенгуру демонстрируют поразительную эффективность размножения. Самки могут контролировать процесс имплантации оплодотворённых яйцеклеток, откладывая беременность в неблагоприятных условиях, таких как засуха или нехватка пищи.

Уточнения

Кенгуру́ (англ. kangaroo) — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих. Кенгуру травоядны. Их основной рацион составляет трава и фрукты. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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