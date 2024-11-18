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Как леопард стал домашним: история бенгальских кошек

2:55
Зоосфера

Бенгальская кошка привлекает внимание своей уникальной внешностью, напоминающей миниатюрного леопарда.

Как леопард стал домашним: история бенгальских кошек
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Это не случайность: порода появилась благодаря скрещиванию домашней кошки (Felis catus) и дикой леопардовой кошки (Prionailurus bengalensis).

Этот гибридный вид стал популярным благодаря экзотическому виду и особому темпераменту, хотя содержание такого питомца требует значительных усилий.

Краткий экскурс в историю

Примерно шесть миллионов лет назад общие предки современных домашних кошек и диких леопардовых разошлись по эволюционным путям.

Felis catus стала привычным жителем человеческих домов, а Prionailurus bengalensis осталась дикой, освоившей леса и равнины Азии. Эти мелкие хищники, весящие 3-7 кг, получили свойственные настоящим леопардам пятна-розетки.

Рождение породы

Первый шаг к созданию бенгальских кошек сделал Уиллард Сентерволл в 1970-х годах. Исследуя устойчивость леопардовых кошек к кошачьей лейкемии, генетик начал их скрещивание с домашними кошками.

Джин Милл, защитница природы, в 1963 году скрестила азиатскую леопардовую кошку с домашним котом, что заложило основу породы. Её питомцы не только отличались внешней красотой, но и быстро стали фаворитами на выставках.

Особенности внешности

Бенгальские кошки бывают самых разных расцветок: от золотисто-коричневых до угольных или снежно-белых.

Их шерсть украшена узорами в виде розеток или мраморных завитков. Эти животные обладают мускулистым телом, длинными лапами и элегантной осанкой. Средний вес взрослой особи составляет 3,5-7 кг.

Темперамент и содержание

Бенгальцы очень активны, любят подвижные игры и даже плавание. Заводить такого питомца стоит только при готовности уделять ему много времени и внимания.

В отличие от многих других кошек, им требуется постоянное общение, а для нормального развития полезно вовлекать их в активные занятия.

Однако важно помнить, что дикие корни породы влияют на её поведение. Кошки, у которых ближайшие предки были дикими, нуждаются в большей социализации.

Законодательные ограничения

Некоторые регионы, например Австралия, запрещают содержание бенгальских кошек из-за их полудикого происхождения.

В других случаях закон требует, чтобы питомец был не менее чем в четырёх поколениях удалён от диких предков. Перед покупкой стоит изучить родословную животного и местное законодательство.

Уточнения

Бенга́льская ко́шка (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек, они как правило дикие и обитают в Южной и Восточной Азии, в США путём скрещивания с домашней кошкой получена новая порода, получившая название бенгальской. Поскольку в русском языке и самостоятельный вид и новая порода домашней кошки носят название бенгальская, возможно возникновение путаницы.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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