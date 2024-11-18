Что будет, если не чистить зубы питомцу?

В социальных сетях был проведен опрос среди владельцев собак и кошек, чтобы узнать, чистят ли они своим питомцам зубы.
— 43% опрошенных ответили, что не чистят зубы животным.
— 34% сообщили, что делают это редко — 1-4 раза в месяц.
— 23% владельцев оказались более ответственными и чистят зубы своим питомцам регулярно — 2-3 раза в неделю.
"После еды на зубах появляется мягкий налет. Если его не убирать, со временем он минерализуется и провоцирует отложение зубного камня. Удалить его домашними средствами гигиены уже не получится и животное придется вести к стоматологу", — объяснила ветеринарный врач Жанна Каштанова.
Кроме того, зубной налет является идеальной средой для размножения патогенных микробов, которые могут стать причиной различных заболеваний, таких как стоматит, гингивит, кариес, пульпит и периодонтит.
Зубно́й ка́мень — отвердевший зубной налёт, образующийся на поверхности зубов.
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