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Какие штрафы предусмотрены за незаконное захоронение питомцев?

1:08
Зоосфера

Далеко не в каждой области Россиисии, согласно действующему законодательству, официально существуют кладбища для домашних животных. Но погребение питомца в лесу, под балконом или на собственном дачном участке является незаконным и влечет за собой штрафные санкции.

Какие штрафы предусмотрены за незаконное захоронение питомцев?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Размер штрафа для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей. По действующему законодательству, кладбища домашних животных не могут существовать официально

Кремация как законный способ сохранить память о питомце

Как отмечают эксперты, существует законный способ почтить память умершего любимца — кремация. В Свердловской области есть организации, предоставляющие ритуальные услуги для владельцев домашних животных, которые проводят как общую, так и индивидуальную кремацию.

После завершения процедуры прах в урне передается владельцам, что позволяет сохранить память о животном в достойном виде.

Уточнения

Крема́ция (от лат. cremare сжечь, сжигать) — процесс сожжения тел. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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