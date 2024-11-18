Какие штрафы предусмотрены за незаконное захоронение питомцев?

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Далеко не в каждой области Россиисии, согласно действующему законодательству, официально существуют кладбища для домашних животных. Но погребение питомца в лесу, под балконом или на собственном дачном участке является незаконным и влечет за собой штрафные санкции.

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Размер штрафа для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей. По действующему законодательству, кладбища домашних животных не могут существовать официально

Кремация как законный способ сохранить память о питомце

Как отмечают эксперты, существует законный способ почтить память умершего любимца — кремация. В Свердловской области есть организации, предоставляющие ритуальные услуги для владельцев домашних животных, которые проводят как общую, так и индивидуальную кремацию.

После завершения процедуры прах в урне передается владельцам, что позволяет сохранить память о животном в достойном виде.

Уточнения

Крема́ция (от лат. cremare сжечь, сжигать) — процесс сожжения тел.

