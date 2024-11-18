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Чистокровные и такие хрупкие: 6 самых болезненных кошачьих пород

1:26
Зоосфера

Каждый слышал поговорку "Как на кошке заживёт", но действительно ли у наших пушистых питомцев всё настолько хорошо со здоровьем? Специалисты выделили 6 самых уязвимых перед различными заболеваниями кошачьих пород, требующих особого внимания.

Чистокровные и такие хрупкие: 6 самых болезненных кошачьих пород
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

1. Персидская

У этой породы повышен риск развития следующих заболеваний:

- Заболеваний глаз;

- Внутренней гидроцефалии;

- Мочекаменной болезни (МКБ).

2. Экзотическая короткошерстная

Из-за брахицефалического синдрома у этих кошек могут возникнуть трудности с дыханием и едой, а также деформация челюсти.

3. Канадский сфинкс

Эта порода подвержена кожным инфекциям, болезням сердца и проблемам с зубами.

4. Манчкин

Существует вероятность развития заболеваний опорно-двигательного аппарата у этих кошек.

5. Шотландская вислоухая

У этих кошек может быть нарушено развитие костей и хрящей, что приводит к болезненным заболеваниям суставов.

6. Сиамская

Сиамские кошки особенно подвержены психогенной алопеции — вылизыванию до образования проплешин, а также МКБ.

Важно помнить: особенности здоровья не делают породу «плохой» — они лишь накладывают на владельца дополнительные обязательства по заботе о питомце.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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