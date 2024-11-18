Чистокровные и такие хрупкие: 6 самых болезненных кошачьих пород

Каждый слышал поговорку "Как на кошке заживёт", но действительно ли у наших пушистых питомцев всё настолько хорошо со здоровьем? Специалисты выделили 6 самых уязвимых перед различными заболеваниями кошачьих пород, требующих особого внимания.
1. Персидская
У этой породы повышен риск развития следующих заболеваний:
- Заболеваний глаз;
- Внутренней гидроцефалии;
- Мочекаменной болезни (МКБ).
2. Экзотическая короткошерстная
Из-за брахицефалического синдрома у этих кошек могут возникнуть трудности с дыханием и едой, а также деформация челюсти.
3. Канадский сфинкс
Эта порода подвержена кожным инфекциям, болезням сердца и проблемам с зубами.
4. Манчкин
Существует вероятность развития заболеваний опорно-двигательного аппарата у этих кошек.
5. Шотландская вислоухая
У этих кошек может быть нарушено развитие костей и хрящей, что приводит к болезненным заболеваниям суставов.
6. Сиамская
Сиамские кошки особенно подвержены психогенной алопеции — вылизыванию до образования проплешин, а также МКБ.
Важно помнить: особенности здоровья не делают породу «плохой» — они лишь накладывают на владельца дополнительные обязательства по заботе о питомце.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
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