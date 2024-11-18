Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?

После стерилизации у кошек и котов часто появляется округлившийся животик. Это может вызывать беспокойство и даже страх. Возникает вопрос: действительно ли причина в гормональном сбое?
Существует распространённое заблуждение, что после стерилизации у кошек и котов обязательно увеличивается живот. Однако это не так.
У всех представителей семейства кошачьих есть небольшой кожный мешочек, известный как примордиальная сумка, также называемый курдючком. Эта складка кожи, покрытая шерстью и иногда содержащая жир, не является признаком избыточного веса.
У котят примордиальный мешок отсутствует и начинает формироваться в возрасте около полугода, то есть тогда, когда кошек обычно стерилизуют. Однако его появление не связано с этой процедурой.
После стерилизации кошки и коты действительно могут набирать вес. Но причина этого не в самой операции. "Зажирение" зависит от двух факторов:
Рациона питания.
После операции к рациону питомца следует подойти особенно внимательно.
Образа жизни.
Даже не стерилизованные кошки могут набрать вес, если будут переедать и спать более 20 часов в сутки.
Возникает вопрос: зачем кошкам этот кожный мешочек?
Существует несколько версий. По одной из них, он служит защитой брюшной полости от когтей противника. Именно поэтому курдючки ярко выражены у некоторых пород кошек, таких как саванна и японский бобтейл, которые известны своей драчливостью.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
Ваш кот дерёт мебель? Это не просто точка когтей! Разбираем основные причины и даём советы, как исправить ситуацию.