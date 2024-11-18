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Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?

1:41
Зоосфера

После стерилизации у кошек и котов часто появляется округлившийся животик. Это может вызывать беспокойство и даже страх. Возникает вопрос: действительно ли причина в гормональном сбое?

Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Существует распространённое заблуждение, что после стерилизации у кошек и котов обязательно увеличивается живот. Однако это не так.

У всех представителей семейства кошачьих есть небольшой кожный мешочек, известный как примордиальная сумка, также называемый курдючком. Эта складка кожи, покрытая шерстью и иногда содержащая жир, не является признаком избыточного веса.

У котят примордиальный мешок отсутствует и начинает формироваться в возрасте около полугода, то есть тогда, когда кошек обычно стерилизуют. Однако его появление не связано с этой процедурой.

После стерилизации кошки и коты действительно могут набирать вес. Но причина этого не в самой операции. "Зажирение" зависит от двух факторов:

Рациона питания.

После операции к рациону питомца следует подойти особенно внимательно.

Образа жизни.

Даже не стерилизованные кошки могут набрать вес, если будут переедать и спать более 20 часов в сутки.

Возникает вопрос: зачем кошкам этот кожный мешочек?

Существует несколько версий. По одной из них, он служит защитой брюшной полости от когтей противника. Именно поэтому курдючки ярко выражены у некоторых пород кошек, таких как саванна и японский бобтейл, которые известны своей драчливостью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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